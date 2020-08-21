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Gündem Online iş arama sitesinin verileri çalındı
Gündem

Online iş arama sitesinin verileri çalındı

Online iş bulma platformu olan Kariyer.net, 50 bin üyeye ait verinin çalındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 05:42:00 -
Online iş arama sitesinin verileri çalındı

Türkiye'de Online iş bulma platformlarından biri olan Kariyer.net'te 50 bin üyeye ait verinin çalındığı, kullanıcıların şifre ve özel bilgilerinin de çalınan verilerin içinde olduğu ortaya çıktı.

50 bin kişinin bilgisi ellerinde

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan şirket çalınan verilerin, isim soyad, kullanıcı şifresi, doğum tarihi, telefon numarası, profil fotoğrafı URL link bilgisi, yaşadığı ilçe email adresi, yaşadığı il olduğunu açıkladı. Söz konusu ihlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu belirtildi.

Veri sorunuyla ilgili olarak muhatapların [email protected] adresinden ve 0216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri belirtildi.

Şirket açıklama yaptı

Şirket yaptığı açıklamada durumun kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, aynı kullanıcıların farklı sitelerde aynı bilgileri kullandığına dikkat çekilerek, yapılan kontrol sırasında sitemizde bir kusur ya da güvenlik açığı tespit edilememiştir denildi.

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