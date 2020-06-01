  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Online danışmanlık desteği

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:00:40 -
Online danışmanlık desteği

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.


Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020’ye girecek olan 12’inci sınıf öğrencilerine online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor.


Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanan destek ile sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin, “www.tepebasi.bel.tr” adresli web sitesinden randevu alabiliyor.


Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, “Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemli buluyorum. Korona virüs sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak sınava hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı