Online alışverişte influencer etkisi

Sosyal medya kanalıyla online alışverişi tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Instagram üzerinden gerçekleşen alışveriş toplamda yüzde 58’i buldu. Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken her 5 kişiden 1'inin, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yaptığı belirlendi.