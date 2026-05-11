Bunu uygulayın... Yüzdeki güneş lekelerine yeni öneri: Pirinç suyu!
Yüzdeki güneş lekelerine yeni öneri ortaya çıktı.
Yaz gelmeden ciltteki güneş lekelerinden kurtulmanın tam zamanı. Peki, ama nasıl? Mevcut güneş lekeleri için E vitaminli maske öneren Güzellik Uzmanı Selda Özkök, yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmayı ve cilt için evde bakım yapmayı önerdi. İşte güzellik uzmanından güneş lekelerini yok eden pirinç suyu maske tarifi…
Hemen hemen herkesin dert yandığı konuların başında yüzdeki güneş lekeleri geliyor. Mevcut güneş lekelerinden kurtulamadan yerine yenileri gelsin istemiyorsanız evde cilt bakımı yapmanın zamanı gelmiş demektir.
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Güzellik Uzmanı Selda Özkök, evde düzenli cilt bakımının adımlarını sıralayarak iki maske tarifi verdi.
İşte güzellik uzmanından güneş lekelerine karşı öneriler...
GÜNEŞ LEKELERİ İÇİN 2 ÖNEMLİ ADIM 1. Her gün geniş spektrumlu, yüksek koruma faktörlü (SPF 50+) güneş koruyucu kullanmak. Güneş koruyucu olmadan yapılan leke bakımları çoğu zaman kalıcı sonuç vermez.
2. Evde bakım yapmak. Evde bakımda kullanılması gereken içerikler: -C vitamini,Cildi aydınlatır, ton eşitsizliğini azaltabilir. -Niacinamide (B3) Lekeleri ve kızarıklığı dengelemeye yardımcı olur. -Azelaik asit → Özellikle hassas ciltte iyi tolere edilir. -Retinol / retinal ,Hücre yenilenmesini destekler; sadece gece kullanılır ve yaz aylarında kullanılmaz.
-Seramid,cilt bariyerini güçlendirir ve yeni leke oluşumunu önler. Bunun dışında eğer koyu lekeleriniz yani melasma var ise dermatoloğa başvurulmalı ve tedavi planı oluşturulmalı.
CİLT LEKELERİNE KARŞI PİRİNÇ SUYU İLE MASKE TARİFİ 2 bardak pirinç Yarım litre içme suyu 1 ampul E vitamini (eczaneden) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı Pirinci bir tencereye alarak yarım litre suda beş dakika kaynatıp süzelim. Soğuduktan sonra içine E vitamini ampulünü ve zeytinyağını ekleyelim. Mümkünse spreyli bir şişeyle buzdolabına koyalım. Haftada 3-4 akşam yüzümüze sürelim. Bütün gece cildimizde kalmasında fayda var; dolayısıyla sürdükten sonra yıkamayacağız.
Pirinç suyu cildi nemlendirir ve yumuşatır; bariyerini destekleyip gün boyu esneklik sağlar. Gözenekleri geçici olarak daraltır, fazla sebumu dengeleyerek daha pürüzsüz ve sıkı bir görünüm verir. Melanin üretimini baskılamaya yardımcı olduğu için cilt lekelerinin görünümünü zamanla hafifletir. Antioksidan etkisiyle güneş lekelerinin oluşturduğu matlığı azaltır; serbest radikal hasarını önler. Düzenli kullanımda ton eşitsizliklerini dengeler, cildin genel parlaklığını artırarak daha aydınlık ve beyaza yakın bir görünüm destekler.
CİLT TONUNU EŞİTLEYEN YULAFLI DOĞAL MASKE TARİFİ 1 tatlı kaşığı yulaf unu 1 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı karbonat 3 damla limon suyu Birkaç damla kayısı çekirdeği yağı
Tüm malzemeyi karıştıralım. Yoğun ve kalın bir kıvamlı bir maske elde edeceğiz. Tabaka halinde yüzümüze sürüp 15-20 dakika bekletelim.
Sonrasında yavaş yavaş 2-3 dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile yıkayalım. Pek çok profesyonel krem ve maskenin içinde artık yulaf var.
Antienflamatuar yani iltihap giderici bir yapıda olan yulaf cildi sakinleştirerek kaşıntı, batma, kuruluk gibi sorunları gidermeye yardımcı olur. İçeriğindeki antioksidan ve yağlar, cildi gençleştirir. Ayrıca cilt tonunu iyileştirerek cilde parlaklık verir ve cildi aydınlatır.
