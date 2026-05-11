Bunu uygulayın... Yüzdeki güneş lekelerine yeni öneri: Pirinç suyu!

Pirinç suyu cildi nemlendirir ve yumuşatır; bariyerini destekleyip gün boyu esneklik sağlar. Gözenekleri geçici olarak daraltır, fazla sebumu dengeleyerek daha pürüzsüz ve sıkı bir görünüm verir. Melanin üretimini baskılamaya yardımcı olduğu için cilt lekelerinin görünümünü zamanla hafifletir. Antioksidan etkisiyle güneş lekelerinin oluşturduğu matlığı azaltır; serbest radikal hasarını önler. Düzenli kullanımda ton eşitsizliklerini dengeler, cildin genel parlaklığını artırarak daha aydınlık ve beyaza yakın bir görünüm destekler.