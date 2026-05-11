Olay çıkışı yaptı: Lewa'dan geleceğine dair ipucu: Daha alt seviye bir lig olabilir
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için gündemine gelen forvet adaylarından biri olan Robert Lewandowski geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Ara transfer döneminde santrfor transferi yapmamış ve bunun sonucunu ağır bir şekilde ödemiş olan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Yeni sezonda kesin olarak bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesinde Barcelona forması giyen Robert Lewandowski de yer alıyor. Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle kazandığı şampiyonluk sonrası geleceğine dair açıklama yaptı:
-Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum. -Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum.
-Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim.
Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası Lewandowski'nin geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.
