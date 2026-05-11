Pakistan nota verdi Saldırıda Afganistan parmağı

Pakistan nota verdi Saldırıda Afganistan parmağı

Pakistan’da 9 Mayıs'ta Bannu bölgesindeki polis karakoluna yönelik saldırı sonrası detaylı soruşturma, toplanan deliller ve teknik istihbaratın, "eylemin Afganistan'da bulunan teröristlerce planlandığını" gösterdiği ifade edilerek, Kabil yönetimine olay nedeniyle diplomatik nota verildiği belirtildi.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada, "eylemin Afganistan'da bulunan teröristlerce planlandığını" gösterdiği ifade edilerek, Kabil yönetimine olay nedeniyle diplomatik nota verildiği belirtildi.

İslamabad yönetiminin, Afgan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmasından endişe duyduğu, saldırının faillerine karşı "kararlı şekilde karşılık verme" hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan'daki terör örgütlerinin varlığı ile faaliyet göstermelerine imkan sağlayan ortamın, Birleşmiş Milletler (BM) 1988 Afganistan Yaptırım Komitesini destekleyen izleme ekibi ve diğer uluslararası kuruluşların raporlarında belgelendiği savunuldu.

Terörle mücadelenin ortak mesele olduğu vurgulanan açıklamada, Afganistan'ın, topraklarının diğer ülkelere yönelik terör faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan yönetiminden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına 9 Mayıs'ta düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

