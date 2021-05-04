Online alış verişler tam kapanmada yasaklanacak mı? Paket servislere yasak geldi mi?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Bakanlğın bu yeni genelgesinden sonra online alış verişler de yasaklanacak mı? soruları sorulmaya başlanmıştı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, tam kapanmada marketlerde bazı ürünlerin satışlarına yönelik getirilen yasaklar hakkında açıklama yaptı. Peki online alış verişler tam kapanmada yasaklanacak mı? İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, “Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz. Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması. Online alışverişler ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil.” dedi.