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Ekonomi Önlenemez enerji krizi kapıda! Elektrikli araçlar için batarya uyarısı
Ekonomi

Önlenemez enerji krizi kapıda! Elektrikli araçlar için batarya uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:48:00 - 2023-11-13 16:49:03
Önlenemez enerji krizi kapıda! Elektrikli araçlar için batarya uyarısı

Elektrikli araçların kullanım alanları giderek artarken, bataryanın üretimi için hayati önem taşıyan madenlerin üretimi ve ulaşılabilirliğinin yakın gelecekte sorun alma ihtimali var.

Türkiye’de ve dünyada elektrikli araçların kullanım alanları giderek artarken, bir elektrikli aracın en önemli unsuru olan bataryasının üretimi için hayati önem taşıyan madenlerin üretimi ve ulaşılabilirliğinin yakın gelecekte artan bir sorun olacağına dikkat çekiliyor.

Tedarik zinciri zorlanıyor

TEKSİS İleri Teknolojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, dünyada nerede sonlanacağı kestirilemeyen bir enerji krizi yaşandığını belirterek, emtia fiyatlarında öngörülemez artışlarının tedarik zincirlerini zorladığını belirtti.

Batarya sorunu sürdürülebilir değil

Bir elektrikli aracın en önemli unsuru olan bataryasının üretimi için hayati önem taşıyan Lityum, Nikel ve Kobalt gibi madenlerin üretimi ve ulaşılabilirliğinin ciddi bir sorun hâline gelmeye başladığına dikkat çeken Devrim, “Dünya üzerinde ulaşım teknolojileri ile uğraşan herkes biliyor ki elektrikli araçlar bir ara dönem olacak. Bugün dünyada ve ülkemizde kullanım alanı giderek artıyor ancak elektrikli araçların saltanatı asla sürdürülebilir olmayacak. Bir süre sonra tüm dünya geri dönüştürülmeyi bekleyen batarya çöplükleri ile dolacak" dedi.

Başka kaynaktan sağlanamaz

Devrim, " Sudan üretilen ve emisyonu sadece su olan Yeşil Hidrojen, orta vade olarak adlandırdığımız 10-15 yıl sonra taşımacılık sektörünün en temel enerji kaynağı olacak. Otomobilinize 7 kilogram hidrojen doldurarak 1000 kilometreden fazla yol alacaksınız. Bu konforu ve emisyon seviyesini başka hiçbir kaynakta sağlayamazsınız.” dedi.

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