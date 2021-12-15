Onların izinden giden onlardan olur!

Tahrif edilen Hristiyanlık’ta her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olan Noel, yılbaşı gecesine kadar kutlanıyor. Hristiyanlıkla özdeşleşen miladi yılbaşı (1 Ocak) kutlamaları da bu kapsamda yapılıyor. Çağdaşlık adı altında bütün dünyaya empoze edilmek istenen Noel hurafesi, Müslümanları tehlikeye sokuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır” buyruğu ışığında iman kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kalan Müslümanlar’ın şuurlu olması yönünde telkinlerde bulunuluyor.

Ne yılanbaşı, ne noel!

Ülkemizde yılbaşı kutlamalarını “Hristiyanlıkla alakası yok, sadece yılbaşı eğlencesi” diyerek Müslüman topluma kısmen enjekte eden Haçlı zihniyet, şimdi de Noel hurafesini yaygınlaştırma peşinde. Koçtaş, Migros gibi yapı ve zincir marketlerin giriş bölümünde büyük çaplı reyonlarda müşterilerin adeta gözüne sokulan Noel ağaçları ile millet, bütünüyle Hristiyan adeti olan Noel kutlamasına yönlendiriliyor. Dünya çapında çam ağacı katliamı yapılarak kutlanan Noel ile ilgili ilahiyatçılar “imani tehlike” vurgusu yaparak toplumu uyarıyor.

Atmaca: Kıyamete yaklaştırır

Gazetemiz Akit’e konuşan Huccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca, Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifini hatırlattığı konuşmasında “kıyamet alameti” vurgusu yaptı. “Hem Noel-yılbaşı kutlamamalıyız hem de bir yılımızı İslam’ı yaşayan kullar olmalıyız” diyen Mustafa Atmaca Hoca, “Hristiyanların Noel’ini kutlamak Müslümanlıkla bağdaşmaz. Allah muhafaza eylesin bundan kurtulmak gerekiyor. Bir sene boyunca İslam’ı adım adım, harf harf takip edip, yılbaşı geldiğinde de ‘Bu bizim bayramımız, kutlamamız değildir’ diyebilmeliyiz” sözlerini sarf etti.

Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerif’inin tecelli etmekte olduğuna değinen Atmaca, “Karış karış, adım adım Yahudileri ve Hristiyanları takip etmediğiniz müddetçe kıyamet kopmaz diye buyuruyor Efendimiz. Aynen bugün insanlar Hristanları-Yahudileri takip ediyorlar maalesef” ifadelerini kullandı.

Atmaca, “Atalarımız ‘inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın’ der. Şimdi bizler de Hristiyan gibi yaşayan Müslümanlar olma tehlikesine doğru ilerliyoruz. Çoklarımız Mevlid Kandili’ni bilmiyor ama Noel’i, yılbaşını herkes biliyor. Bunun karşısında duramadığımız için yılbaşı gecesini Mekke’nin Fethi gecesi diye kutlayanlar oldu. Bunlar tamamen Müslümanların kendini kandırdığı şeyler. Yılbaşı gibi kutlamaları asla yapmamalıyız” şeklinde konuştu.

‘Yahudi alimlere’ dikkat

İslam’a yönelik ‘içeriden’ taarruzlara dikkat çeken Atmaca Hoca, şöyle devam etti: “Sarık takan, misvak kullananlara ‘Bunlar Arap adeti’ diye karşı çıkan mealistler, dinimizle, örfümüzle hiçbir alakası olmayan Noel ve yılbaşı kutlamalarına hiç ses çıkarmıyorlar. ‘Bu Resul-ü Ekrem’in sünnetidir’ dediğinizde ‘Ama bu hadis zayıf mı sahih mi’ diye soran bu insanlar, yılbaşında istediği kutlama yapıp ne hadis soruyor, ne de ayet arıyor. Yani nefis, Yahudi ve Hristiyanlardan gelenleri sorgusuz sualsiz kabul ediyor. Allah muhafaza buyursun. Milletimiz bu ümmetin ‘Yahudi alimleri’ne de dikkat etmelidir.”

Ünlü: Dinimizce asla caiz değil

Konuya ilişkin değerlendirme yapan ilahiyatçı Osman Ünlü, “Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır; fakat Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar gibi eğlenmek, onlara benzemek olur. Din kitaplarında buyuruluyor ki: Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan küfre girer” diyor.

Yılbaşı münasebetiyle Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca çam fidanının Noel hurafesi uğruna kesilip yok edildiğine değinen Ünlü, “Hristiyan ülkelerde olduğu gibi, Müslüman ülkelerde de bu cinayetler işlenmemeli. Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yememeli! Yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonra yenebilir. Kumar oynamak, tombala çekmek gibi oyunlar ise zaten her zaman caiz değildir” sözlerini sarf ediyor.

Her noelde ağaç katliamı

Noeli kutlamak asla caiz olmadığını ve bu kutlamalarda ağaç katliamı yapıldığını vurgulayan Osman Ünlü Hoca, şunları söyledi: “İslamiyetin en güzel yaşanan zaman dilimlerinden olan Osmanlı döneminde dünyaya gelen her bir çocuk için ağaç dikmek adetti. Şimdi ise yılbaşı geceleri çam ağacı veya dalı keserek ağaç katliamı yapılmaktadır. Gencecik körpe çamlar kesilmekte yerine yenisi dikilmediği gibi uzun bir ömür yaşayacak olan ağaçlar katledilmektedir. Doğaya zarar vermek katliamdır.”