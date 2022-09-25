Onları görüp panikle kaçıştılar! Gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya, Brezilya'da kaydedildiği öne sürülen ve "piston aşağı indi" vakasını akıllara getiren görüntüleri konuşuyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir restoranda akşam yemeği yiyen müşterilerin önlerinden koşarak bir grup geçiyor. Buraya kadar her şey normal gözükse de daha sonra olanlar oluyor.

Restoranda oturanlar, onların bir şeylerden kaçtığını düşünerek paniğe kapılıyor. Hal böyle olunca yemek masalarını terk edip, grupla birlikte koşmaya veya onlarla birlikte kaçmaya başlıyorlar.

Fakat o grubun sporculardan oluştuğu ve bir şeyden kaçmadıkları, spor yaptıkları ortaya çıkıyor.

Bu ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuş durumda.

"Piston aşağı indi" vakasını hatırlattı

Sakarya'nın Ferizli İlçesi ile Adapazarı merkez ilçe arasında çalışan midibüsün kırmızı ışıkta beklediği sırada meydana gelen arızayı yanlış anlayan yolcular, şoförün cümlesiyle panik halinde kaçmıştı.

'Piston aşağı' görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.