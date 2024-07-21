Onlarca yolcu yanmaktan son anda kurtuldu! E-5’te metrobüsün motoru yandı o anlar böyle görüntülendi
İstanbullu’nun can güvenliği kalmadı. Yanan metrolar, iett otobüsleri, freni patlayan toplu taşıma araçları derken, bozulan metrobüsten sonra yanan metrobüsler vatandaşların korkulu rüyası oldu.
İstanbul e-5’te seferini yapan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İETT'ye ait araçların bakımsızlıktan yanması sık sık gündem oluyor.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı.
Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.
Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu.
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