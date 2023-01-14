Onlarca ülke satın almak için akın etmeye başladı! F-35 için 14 milyar dolarlık imza!

Kanada, hava kuvvetleri filosunu yenilemek üzere 88 adet F-35 alımı için 14 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya varılması ile Kanada, F-35 programına katılan sekizinci ülke oldu. İlk F-35'in 2026'da teslim edilmesi bekleniyor.

Kanada, 88 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere ABD'li şirket ile 14.2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Kanada, hava kuvvetleri filosunu yenilemek üzere dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen F-35 alımı için anlaşmaya vardı. Hükümet, 88 adet F-35 için 14.2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, uçaklardan ilkinin 2026'da teslim alınması, 2033-2034'e kadar ise tüm jetlerin hava kuvvetlerine katılması bekleniyor.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüzün karmaşık küresel ortamında, Kanada'nın esnek, çevik ve beklenmedik çeşitli durumlara yanıt verebilecek yeterlilikte bir orduya ihtiyacı var. F-35 Kanadalıları korumak, Arktik bölgesinin güvenliğini arttırmak, ulusal egemenliği sağlamak ve Kanada'nın gelecekte NATO, NORAD ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli olacak" dedi.

Kanada, anlaşmaya varılması ile F-35 programına katılan sekizinci ülke oldu. Programın ülkede yaklaşık 3 bin 300 iş istihdamı sağlaması ve 25 yıl boyunca Kanada'nın gayri safi yurtiçi hasılasına yıllık 317 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.

Havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'lere olan ilgi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya çapında arttı. Geçtiğimiz yıl Almanya, İsviçre ve Finlandiya F-35 alımı için anlaşma imzalarken, Yunanistan ve Çekya ise savaş jetlerini satın almayı düşündüklerini açıkladı.

ABD'nin yanı sıra şuanda, Avustralya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka, Japonya, Güney Kore, İsrail, Polonya, Belçika ve Singapur hava kuvvetlerinde F-35 savaş uçakları bulunuyor.