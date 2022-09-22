Onlarca ülke Antalya'dan satın almak için şehre akın etmeye başladı! İmzalar atılıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda sıkıntısının yaşandığı Avrupa’dan birçok süpermarket zinciri ve tedarikçi, üretim açığını kapatmak için Antalya’da görüşmelere ve kontrat imzalamaya başladı.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Putin'in gaz vanalarını kesmesiyle birlikte Avrupa ülkeleri enerji krizi yaşamaya başladı. Birçok ülke enerji tasarrufuna giderken bir dizi önlemler almaya başladı. Enerji krizi yüzünden bu yıl Avrupa'daki seralarda sebze ve meyve ekimi yüzde 30-40'a varan oranda geriledi. Avrupa'dan birçok süpermarket zinciri ve tedarikçi gıdada ortaya çıkan açığı kapatmak için Antalya'ya koştu.

'Büyük zincir marketler şehirde görüşmeler yapıyor'

Milliyet'in haberine göre; Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Avrupa’nın ciddi bir enerji krizine girdiğine dikkati çekerken şu ifadeleri kullandı; ''Tahminimiz ve yaptığımız görüşmelere göre, üretimlerde yüzde 30 - 40 arası düşüş yaşanıyor. Bu nedenle Avrupa hemen arayışa girdi. En önemli ülke olarak da karşılarına Türkiye çıktı. Birkaç aydır çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriliyor. Özellikle büyük market zincirleri, Antalya ve civarında görüşmelerde bulunuyor. Hedefimiz olabildiğince fazla üretip, fazla ihracat yaparak ülkeye döviz girdisini artırmak.''

Akdeniz ve Ege’deki üreticilerde Avrupa’daki enerji krizi sonrası hem gıda talebinin hem de üretimin Türkiye’ye kayacağı beklentisi hakim.

Ticari anlaşma yapmak istiyorlar

Türkiye Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Duygu Özkartal, domates özelinde zincir market temsilcilerinin doğrudan üreticilerle temasa geçtiğini belirtti. Duygu Özkartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Peşin para ve garanti alım modeliyle ticari anlaşma yapmak istiyorlar. Hatta sera üretimini Türkiye’ye taşımak isteyenler de var.'' ifadelerini kullandı.