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Ekonomi Onlarca şubesi vardı! Türk devi bir anda Araplara satıldı
Ekonomi

Onlarca şubesi vardı! Türk devi bir anda Araplara satıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:14:00 - 2024-07-27 15:18:42
Onlarca şubesi vardı! Türk devi bir anda Araplara satıldı

Mısır'ın tek unicorn şirketi MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, Türk Tam Finans'ı satın aldıklarını duyurdu.

MNT-Halan, İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını açıkladı.

Şirket, bu satın alımla birlikte bankacılık sektöründe önemli büyüme fırsatları yaratmayı ve dijital finansal çözümler sunarak bireyler ve işletmeler için devrim niteliğinde hizmetler sağlamayı hedefliyor.

MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, yaptığı açıklamada, şirketlerinin, Türkiye'de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti.

İki şirket arasında birçok ortak nokta olduğunu dile getiren Nakhla, "Türkiye'de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Tam Finans Manisa Şubesi, faktoring şirketleri, 75. Yıl Mah., 5391. Sok., No:45, Yunusemre, Manisa - Yandex Haritalar
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Nakhla, Türkiye'nin 85 milyon nüfusla devasa bir ekonomiye sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam Finans aracılığıyla finansal hizmetlere erişim sağlamak için buradayız ve Tam Finans bu alanda pazar lideri. Karşılayabileceğimiz büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Planımız, Tam Finans'ın temel işlerine yoğunlaşmak ve Mısır'da başlattığımız ancak henüz Türkiye'de başlatmadığımız bazı ek iş kollarını başlatmak."

Tam Finans'tan açıklama

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı da Tam Finans'ın 39 şube ve 700'ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye'nin her tarafında özellikle mikro KOBİ'lere hizmet verdiğini söyledi.

Karamanlı, Türkiye'de banka dışı finans sektörünün ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını dile getirerek, "Bu AR-GE merkezinde geliştirdiğimiz bir yapay zeka destekli altyapı sayesinde müşterilerimizden gelen başvuruları dakikalar içinde değerlendirip yine dakikalar içinde müşterimizin finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Son 10 sene içinde 200 bini aşkın mikro KOBİ'nin finansman ihtiyacını karşıladıklarına ve 6 milyar doları aşkın bir hacme ulaştıklarına dikkati çeken Karamanlı, "Biz finansal kapsayıcılığın bir anlamda Türkiye'deki en önemli oyuncularından bir tanesi olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

2023'te Türkiye'de kurulan her 10 işletmeden 1'inin iş hayatına Tam Finans'tan finansman sağlayarak başladığını belirten Karamanlı, Türkiye'de çok yaygın bir hizmet ağına sahip olduklarını ifade etti. Karamanlı, "Ayrıca AR-GE merkezi, yani hem teknolojiyi hem satış kanallarını etkin şekilde kullanan bir şirketiz. MNT-Halan da benzer bir şekilde Mısır'da hem teknolojiyi çok iyi kullanan, teknolojisiyle öne çıkmış, değişik ürünleri müşterilere ulaştıran, diğer taraftan da yaygın, 1000'e yakın şubesi olan bir finans kuruluşu." dedi.

Karamanlı, MNT-Halan'ı başarılı bulduklarını ve yakından takip ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Aslında benzer stratejide olan iki kuruluşun, benzer şekilde işe bakan iki kuruluşun birbiriyle olan anlaşması sonucunda doğdu bu iş. MNT-Halan'ın kendi coğrafyasındaki büyüme hızı, 1000 şubeye, 6 milyon müşteriye ulaşmış olması bizim için çok örnek verici. Biz şu anda sadece ticaretin finansmanına odaklanıyoruz ama MNT-Halan'dan gelen tecrübeyle birlikte müşterilerimize çok daha farklı, çok daha çeşitli ürünler, hizmetler sunma niyetimiz var. MNT-Halan teknolojileriyle bizim skor kart ve yapay zeka teknolojilerimizi birleştireceğiz. Büyük bir sinerji olacağına inanıyorum."

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