Onlarca silah ele geçirildi... Operasyonla tutuklandılar!

İstanbul polisi suç örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 23'ü adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti, yağma, kasten yaralama, silah ticareti, sahte alkol üretimi ve ticareti" suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edilirken, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 19 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ONLARCA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, operasyon kapsamında ele geçirilen 12 tabanca, 9 av tüfeği, 430 mermi, 300 gram skank, 2 çelik yelek, 1 elektroşok cihazı, 15 bin lira değerinde çek, 23 bin 915 lira, 5 bin 550 avro basın mensuplarına sergilendi.

Anadolu Yakası'nda, "uyuşturucu madde ticareti, yağma, kasten yaralama, silah ticareti, sahte alkol üretimi ve ticareti" suçlarına karıştığı ve aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmış, 13 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 25'i gözaltına alınmıştı.