Onlarca satın alacakları iddia edilmişti! Rusya'nın İHA kararı resmen belli oldu

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da insansız hava araçlarının (İHA) tedariki konusunu ne İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile, ne de ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in bugün Tahran'daİran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamaney ile yaptığı görüşmelere ilişkin Sputnik’e açıklamada bulundu.

Uşakov, “İHA’lar ne Cumhurbaşkanı ile, ne de ruhani lider ile görüşüldü” ifadelerini kullandı.