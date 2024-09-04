Onlarca ölü ve yaralı var! Rusya’dan Lviv’e kanlı saldırı

Rusya, Ukrayna’nın batısında Lviv kentine saldırı düzenledi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, saldırıda 3’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya’nın sabah saatlerinde dron ve hipersonik füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini dile getirerek hayatını kaybedenler arasında bir bebek, 14 yaşında bir çocuk ve bir ebenin bulunduğunu kaydetti. Saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Sadovy, iki okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, hava savunma sistemleri tarafından Rus füzelerinin hedef alındığı aktarılırken başkent Kiev üzerinde de patlamalar duyuldu. Kryvyi Rih kentindeki apartman dairelerinin isabet alması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke genelinde alarm

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ülke genelinde alarm durumu ilan edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamasında saldırılara karşılık verileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın kendi uzun menzilli füze saldırılarını gerçekleştirip kendini koruyabilmesi için daha fazla hava savunma sistemi kurulması çağrılarını yineledi.