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Dünya Onlarca kişi ölmüştü! O ülkede kabus sona erdi
Dünya

Onlarca kişi ölmüştü! O ülkede kabus sona erdi

Cezayir’de 37 kişinin öldüğü ve geniş bir alanın zarar gördüğü orman yangınları söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 20:43:00 -
Onlarca kişi ölmüştü! O ülkede kabus sona erdi

Cezayir’de 37 kişinin öldüğü ve geniş bir alanın zarar gördüğü orman yangınlarının söndürüldüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tüm orman yangınlarının söndürüldüğünü duyurdu.

Cezayir ulusal radyosuna göre, Sivil Savunma Başkanlığı Enformasyon ve İstatistik Müdürü Albay Aşur Faruk, "Bu sabah itibarıyla ülkedeki tüm orman yangınları söndürülmüştür" dedi. Albay Faruk, son 24 saatte Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 73, kuzeydoğudaki Suk Ahras kentinde ise 18 ayrı noktada çıkan yangınların da söndürüldüğünü belirtti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos’tan başlayarak zirveye ulaşan orman yangınlarında 37 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Can kayıplarının 30'u Et-Tarif kentinde, 5'i Suk Ahras'ta, 2'si ise kuzeydoğudaki Setif kentinde kaydedilmişti.

Sivil Savunma Başkanlığı, dün, toplam ölü sayısını önce 41 olarak açıklamış, ardından düzeltmeye gitmişti.

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