Onlarca erkek taciz etti: Hindistan'da bir 'turiste taciz' vakası daha!

Hindistan'ın en işlek meydanlarından birini keşfetmeye çıkan turist kadın hayatının kabusunu yaşadı. Bir anda etrafında biriken erkeklerin arasında kalan talihsiz kadın yüzlerce erkeğin cinsel tacizine uğradı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Turist bir kadın gittiği Hindistan'da hayatının kabusunu yaşadı. Ülkenin en işlek meydanlarının birini gezmeye giden kadının etrafını erkekler sarmaya başladı. Selfie çekmek isteyen erkeklerin sayısı giderek arttı. Daha sonra talihsiz kadın yüzlerce erkeğin cinsel tacizine maruz kaldı.

Hindistan'da bir grup erkek, turist bir kadının etrafını sardı. Her şeyden habersiz kendisiyle fotoğraf çekilenlerin arasında kalan kadın, bir anda etrafındaki erkek sayısının artmasıyla durumdan rahatsız olmaya başladı. Yüzlerce erkek tarafından taciz edildi.

Hindistan'ı gezmek isteyen bir kadın turist ülkeye gelince gördüğü muamele karşısında neye uğradığını şaşırdı.

FOTOĞRAFA İZİN VERDİ, PİŞMAN OLDU

Ülkenin en işlek meydanlarından birini keşfetmeye çalışan kadın turist, etrafında biriken erkek topluluğu karşısında ilk olarak ne olduğunu anlayamadan iletişim kurmaya çalıştı.

Erkeklerin fotoğraf çekilmek istediğini anlayan kadın buna izin verince iş çığırından çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Basit bir selfie çekilmekle başlayan olay bir anda etrafı kaplayan yüzlerce erkek sebebiyle tacize dönüştü.

Diğer taraftan Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadın sosyal medya fenomenine saldıran bir grup erkeğin görüntüleri yayılmaya başladı. TikTok fenomeni kadın Pakistan'ın bağımsızlık günü için video çektiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın çevresinden yardım istemeye geldi.