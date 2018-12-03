‘Onlara destek olmak insani ve ahlaki sorumluluk’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, engellilerin yardım ve ihtiyaçlarına pür dikkat kesilmenin, devlet ve milletçe çözüm için seferber olmanın, her şeyden önce vicdani, insani ve ahlaki sorumluluk olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin sorunlarına dikkati çekmek ve karşılaştıkları güçlükleri çözme hedefiyle idrak ettikleri Dünya Engelliler Günü’nün herkes için daha güzel bir yaşam ideallerine güç vermesi ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Hayata dezavantajlı başlayan engellilerin bütün zorluklara rağmen sporda, sanatta, eğitim ve iş dünyasında imza attığı başarıların göğüslerini kabarttığını aktaran Yerlikaya, engellilerin mücadele, azim ve gayretlerinin herkes için ilham kaynağı olduğuna işaret etti.