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Spor Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!
Spor

Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!

Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Napoli'nin yaptığı transferler konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattıktan sonra ses getiren İtalyan kulübü, Galatasaray'a Mertens'i yolladıktan sonra 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kvaratskhelia tarih yazmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:48:00 -
Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!

Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Napoli'nin yaptığı transferler konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattıktan sonra ses getiren İtalyan kulübü, Galatasaray'a Mertens'i yolladıktan sonra 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kvaratskhelia tarih yazmaya başladı.

İtalya, Napoli'nin performansını konuşuyor. Yenilgisiz şekilde yoluna devam eden İtalyan devinin yaptığı transfer hamleleri ayakta alkışlandı. Mertens'i Galatasaray'a gönderdikten sonra akıllarda soru işareti bırakan Napoli'de Mertens'in yerine geçen isim tarih yazmaya başladı.

MERTENS GİTTİ, FORMAYI KAPTI
Napoli'nin yıldız oyuncusu Kvaratskhelia, Mertens'in gidişi sonrası kendine geldi. 10 milyon Euro gibi bir bedelle takıma katılan Kvaratskhelia, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Forma giydiği 16 maçta 8 gol, 8 asist yaparak dünya devlerinin dikkatini çeken Kvaratskhelia, 10 milyon Euro'luk kazanç olarak adlandırılıyor.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ
Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Khvicha Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devreye girdiği biliniyordu. Rubin Kazan'ın satmaya yanaşmadığı Kvaratskhelia transferi iptal olmuş ve Terim büyük üzüntü yaşamıştı.

 

 

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