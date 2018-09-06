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“Onlar muhacir ise biz de Ensarız... Kapılarımızı yine açacağız”

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "FETÖ’nün Suriyeliler ile ilgili başlattığı nefret dolu Hashtag hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:21

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Rusya; kadın, çocuk, yaşlı ya da genç ayırt etmeden İdlib’i vurdu. Kente düzenlenen hava saldırısında 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

40 KEZ HAVADAN SALDIRDILAR

Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentindeki El Cenudiye, Kafr Dariyan bölgelerini vurdu. Cisr Eş-Şuğur ilçesinde ise 5 çocuğun ölümüne neden oldu. Muhambal kasabasındaki hava saldırısında da 5 kişiyi yaraladı.

Öte yandan, Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

Suriye’nin İdlib kentinde belirlenen hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay’ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerden de duyuldu.

RUSYA'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den hava saldırısı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Militanlar Suriye'de barışı ve üslerimizi tehdit ediyor. İdlib bir terör yuvası haline geldi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Tahran'da bir araya geleceği üçlü zirvede ana konu İdlib'deki son durum olacak. Trump'ın İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunların çözümüne yardım etmiyor."

İDLİB'DE 4 MİLYON SİVİL VAR

İdlib, Türkiye’nin kuzeyinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, batısında Yayladağı’na komşu.

Bölge, savaşın çıktığı 2011'de Türkiye'ye ilk sivil göçün yaşandığı ve yabancı savaşçıların da Suriye'ye en fazla geçiş yaptığı yerdi.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz gün İdlib'deki sivillerin durumu ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Uluslararası kamuoyu yeni göç dalgası konusunda endişelerini her fırsatta dile getirdi.

" OLASI BİR GÖÇ DURUMUNDA SURİYELİLERE KAPILARIMIZI AÇMALI MIYIZ? "

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " FETÖ’nün Suriyeliler ile ilgili başlattığı nefret dolu Hashtag hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen herkes, onlara her zaman olduğu gibi sahip çıkmamız gerektiğini dile getirirken, bir vatandaş  da Ensar-Muhacir vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta biz İslam’ın tek kalesiyiz. Kalenin yıkılmaması için sayımız çoğalmalı. Kapılarımızı açmalıyız tabi. Onlar Muhacir ise biz de Ensarız. Kapılarımızı onlara açacağız."

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:21
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Rusya
  4. Suriye
  5. mülteciler
  6. ensar
  7. muhacir

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