Onlar istedi, Bitcoin yükseldi

Sanal para tuzağı Bitcoin yükselişini sürdürürken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan hazırladığı son raporunda Bitcoin'de bu hafta yaşanan yükselişin enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alım yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

Güven vermiyor

Herhangi bir marja sahip olmayan, sert iniş ve çıkışlar yapan Bitcoin'i tercih eden kimi yatırımcılar enflasyona karşı korunma önlemi olarak tercihlerini kripto paradan yan kullanırken, sert hareketlerinden dolayı genel kullanıcıya ise güven vermiyor.



1 trilyon doların üzerinde



Bitcoin son hareketlenme ile birlikte 1 trilyon Dolar piyasa değerini yine aştı. Son 24 satte Bitcoin yüzde 1 civarında kaybettirdi ve 54 bin dolar seviyelerinden alıcı buluyor.