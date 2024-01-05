Onlar emretti Atatürkçü Ali Koç yaptı! Suudi Arabistan’da öyle Litvanya’da böyle

Fenerbahçe basketbol takımı, İsrailli takımla oynadı. Maçın İstanbul'da oynanması gerekirken, Euro Lig yetkilileri İsrailli basketbolcular tepki görmesin diye maçı Litvanya'da oynattı. Suudi Arabistan'da milliyetçilik naraları atan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tıpış tıpış Litvanya'ya gitti, maçta da Suudi Arabistan'da yaptığı şovları hiçbirini yapamadı. Ne Mustafa Kemal forması, tişörtü giyildi ne de Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Söz konusu olay Manşetlerin Dili'nde de masaya yatırıldı. Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemi değerlendirdi.

Konuya dair Murat Alan, “Belki de tam Atatürk formasının olması gereken yerden bahsediyoruz. Neden, cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak demekse, Fenerbahçe kimsesizlerin kimsesi olması gereken bir yerde Fenerbahçeliler Atatürk pankartı açtı mı?..” dedi.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

“Maç Türkiye’de değilse çıkmıyoruz kardeşim” diyebilmiş mi Ali Koç? Diyememiş. Emriniz emirdir efendim, demiş. “Ben basketbol takımını da alır gelirim Litvanya’ya…”

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Fenerbahçe İsrail’in takımıyla maç yapıyor, ne göğsünde Atatürk var, ne Yurtta Sulh Cihanda Sulh diye bir çıkarıyorlar, ne Atatürk tişörtüyle ısınmaya çıkmak için itirazda bulunuyorlar. Nerede peki Atatürk? Neden, “Atatürk yoksa biz yokuz” demiyor Fenerbahçe yetkilileri. O zaman Atatürk istismarcılığı yapıyorsunuz siz demektir.