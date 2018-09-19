Onlar elektronikten uzak tutulmalı



2 yaş altı çoçukların boyut algıları, şekil algıları tam gelişmemiştir bu sebeple 3 boyutlu oyuncaklarla oynamaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle legoları veya blokları tablette değil 3 boyutlu olarak ve elleyerek gerçek ortamda üst üste koymaları gerekmektedir.

Uzmanlar, dikkatli olmamız gerektiğini ve çocukların elektronik cihazları kullanımına mutlaka sınır konması gerektiğini vurguluyorlar ve “bu cihazların bir elektronik çocuk bakıcısı olmasına izin vermeyin” diyorlar.

Uyarıda bulunan uzmanlardan birisi Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci. Profesör, bebeklerin ve gelişmekte olan çocukların, elektromanyetik radyasyondan yetişkinlere oranla çok daha fazla etkilendiğini söylüyor.

Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlar ile baz istasyonları, yüksek gerilim hatları ve uydu haberleşme sistemlerinin yaydığı elektromanyetik radyasyondan en çok çocuklar etkileniyor. Çocukların vücutlarındaki su oranının yüksek olması sebebiyle elektromanyetik radyasyondan yetişkinlere oranla çok daha fazla etkilendiklerini ifade eden Prof. Dr. Osman Çerezci, radyasyonun çocukların bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Çocukların çok küçük yaşta radyasyon ile tanıştığını kaydeden Çerezci, "Çocukların gelecekteki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için onları radyasyondan mümkün olduğunca uzak tutmak zorundayız.” diyor. Çerezci, ebeveynlerin çocuklarının cep telefonu görüşmelerini sınırlı tutmalarının sağlık açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Radyasyonun konsantrasyon bozukluğu, yaşam kalitesinde düzensizlik, uyku bozukluğu, huysuzluk, sinirlilik ve halsizlik gibi etkiler gösterdiğini anlatan Çerezci, sağlıklı olabilmeleri için çocukların radyasyona karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çerezci, bebeklerin ve yetişme çağındaki çocukların elektromanyetik radyasyonun etkilerinden uzak tutmak için şu uyarıları yapıyor:

"Çocukları günlük yaşamda elektromanyetik radyasyon yayan cihazlardan mümkün olduğu kadar uzak tutun. Cep telefonu görüşmelerini sınırlı tutun. Çocukların bilgisayar başında geçirdikleri zamanı kısaltın. Evde çamaşır makinası, mikrodalga fırın ve ütü gibi elektronik eşyaları az kullanılan bölgelere koyun.

Bebek beşiğini televizyonun arkasına koymayın. Yüksek gerilim hattına yakın olan odaları çocuk odası yapmayın."