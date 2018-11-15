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Onlar bile enerji içeceklerine savaş ilan ettiler!

Enerji içeceği tüketen gençler uyuşturucu ve alkol bağımlılığının eşiğindeler. Bunların her birinin yaklaşık 240 mgs kafein içeriyor. Maryland Üniversitesi’nde yapılan araştırma bunu öne sürüyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:35
Onlar bile enerji içeceklerine savaş ilan ettiler!


Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014 raporunda, “Enerji içeceği tüketimi başta gençler olmak üzere insan sağlığını inanılmaz tehdit ediyor” sözlerine yer verilmişti.

DÖRT YIL SÜRDÜ

Maryland Üniversitesi’ndeki Genç Sağlığı ve Gelişimi Merkezi’ndeki araştırma ‘Drug and Alcohol Dependence' isimli dergide yayınlandı.

Araştırmacılar son dört yıl boyunca 1.100 öğrencinin enerji içeceği içme sıklığını takip etti.

Öğrencilerden %51.4’ünün düzenli olarak ve yüksek oranda enerji içeceği içiyordu.

%20.6’lık kısmı ise hiç enerji içeceği içmiyordu.

Yine %17.4’lük kısmı belli aralıklarda ortalama miktarda enerji içeceği tüketirken, %10.4’lük kısmı nadiren enerji içeceği içiyor ve içme sıklıkları giderek azalıyordu.

Sigara ve alkol gibi

Araştırmacıların bundan çıkardıkları sonuç ise yüksek miktarda ve sürekli olarak enerji içeceği içen bireylerin alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu yönünde.

Enerji içeceklerine yakın gelecekte sigara ve alkol gibi bakılacağı iddia ediliyor.

Canadian Journal of Cardiology’deki birçok çalışmada kalp rahatsızlığı olanların çoğunun enerji içeceği veya yüksek oranda kafein içeren içecekler tükettiğini belirtildi.

"CANAVAR İÇECEK"

Amerika'da bir avukatlık bürosu aynen bu deyimi kullanıyor ve verdiği ilanlarla, bu firmalara karşı bedava avukatlık yapmaya hazır olduklarını duyurmaya başladı. Duyurularından şöyle diyorlar: "Siz veya sevdiklerinizden biri Canavar Enerji veya başka bir enerji içeceği tükettikten sonra herhangi bir hastalık veya yaralanma yaşarsanız, Goldwater Hukuk Bürosu size yardımcı olabilir.

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Kaliforniya'da bu konuda yasa çıkarılması için kampanya yürütülüyor. Bu kampanyada kullanılan bir karikatürde "Kaliforniya'daki okullarda enerji içeceklerini yasaklamak için hazırlanan yasa"nın gençlerle onlar arasındaki bağı keseceği belirtilmekte..

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:35
  1. enerji içeceği
  2. enerji içeceğinin zararları

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