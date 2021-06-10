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Dünya Onlar açıkladılar: Terör örgütü PKK, Avrupa pasaportu taşıyan kişileri bölgeye gönderdi
Dünya

Onlar açıkladılar: Terör örgütü PKK, Avrupa pasaportu taşıyan kişileri bölgeye gönderdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın, "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında Avrupa pasaportu taşıyan bazı kişileri IKBY'nin istikrarını bozmak amacıyla bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:31:00 - 2021-06-10 22:37:22
Onlar açıkladılar: Terör örgütü PKK, Avrupa pasaportu taşıyan kişileri bölgeye gönderdi

IKBY İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı.

PKK'nın her zaman IKBY'nin iç işlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, örgütün, bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında birçok Avrupa vatandaşını bölgenin istikrarını bozmak için bir araç olarak kullanmak üzere IKBY'ye gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, IKBY'nin ve özellikle Erbil'in istikrarının korunmasının kırmızı çizgi olduğu belirtilerek, bu istikrarın herhangi bir bahane ya da grup adı altında bozulmasına izin vermeyecekleri ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında, söz konusu grupların niyetlerinin gerçekten barış ve huzur olması durumunda, yönlerini Kandil'e çevirmeleri gerektiği çünkü huzursuzluk ve savaş kışkırtıcılığının oradan kaynaklandığına dikkat çekildi.

 

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Yorumlar

Fehmi

ABD nın göndereceği askerlerin cenazeler üzerine siyaset yapmak istiyor.
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