Onikişubat Belediyesi’nin Kale Gençlik Merkezi yoğun katılımla hizmete açıldı

Kale, Önsen ve Hartlap bölgelerinde yaşayan gençlerin eğitim, gelişim ve sosyal yaşamlarına destek olmak amacıyla inşa edilen Kale Gençlik Merkezi; kütüphanesi, etüt salonları, eğitim sınıfları ve sosyal alanlarıyla bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Gençlik Merkezi özellikle üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için önemli bir eğitim üssü olacak.

Gençlerin yalnızca ders çalışacağı değil; araştıracağı, üreteceği, kendini geliştireceği ve yeni dostluklar kuracağı bir yaşam alanı olarak tasarlanan merkezin açılışı, vatandaşların ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına 66. T.C. Hükümeti Kabinesi Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, meclis üyeleri ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hanifi Toptaş: “Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz”

Projenin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, merkezin gençlerin eğitim hayatına katkı sunacağını ve bölgeye sosyal anlamda yeni bir vizyon kazandıracağını söyledi.

Başkan Toptaş, şu sözleri kullandı; “Her şeyden önce, bu güzel projemizi hayata geçirmenin kıvancı içerisindeyiz. Belediyelerimizin bir asli görevleri var, bir de tali görevleri var. Asli görevlerimizi aksatmadan, çünkü onlar en önemli görevlerimiz, elimizden geldiğince toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik sosyal projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, dezavantajlı bireylerimize yönelik projeleri elimizden geldiğince hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Eğitim ve gençliğe yönelik projelerimize de ayrıca çok önem veriyoruz. Çünkü biz, eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz ve her bir gencimizin hayallerinin yaşadığı ortamın imkanlarıyla sınırlı kalmaması gerekliliğine inanıyoruz.

“Özel kurs merkezlerindeki eğitimin daha iyisini veriyoruz”

Göreve başladığımızda ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımızı başlatmıştık. Türkiye’nin aslında her yerinde Milli Eğitim Bakanlığımız veya belediyelerimiz bu tarz uygulamaları yapıyorlar. Fakat bu projeler sürdürülebilir olmayabiliyor. Biz tabii göreve başladığımızda, özellikle kurs fiyatlarının da çok yüksek olması sebebiyle dedik ki: “Biz ücretsiz dershane kurs hizmetini buradaki öğrencilere verelim.” Çünkü çok yüksek ücretler alınıyordu. Ama şunu da söyledik, dedik ki: “Özelde, o özel okullardaki, özel kurs merkezlerindeki eğitim kalitesi neyse, aynı kaliteyi oluşturacak şekilde öğrencilerimize bu hizmeti verelim.” diye düşündük. Ve hamdolsun, özellikle bu iki yıllık süreç içerisinde toplamda 1100 öğrencimizi üniversiteye hazırlık kurslarımızdan faydalandırdık. %70’lik bir devamlılık oranını sağladık ki bu gerçekten bu tarz çalışmalarda çok yüksek bir orandır, Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Yani yaklaşık olarak 700 öğrencimiz bu kurslara başladığı gibi bitirdiler. Onlara, o özel okullardaki, en iyi özel okullardaki, yüksek ücretlerdeki kurs merkezlerindeki özellikle yardımcı kaynak kitaplarını ayarladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok iyi bir eğitici kadro oluşturduk ve nihai olarak 460 öğrencimizi üniversite sınavlarında üniversiteye, özellikle dört yıllık fakültelere yerleştirdik. Ve bunların da içerisinde gerçekten tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz oldu, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi ve ülkemizin diğer güzide üniversitelerindeki gibi gerçekten çok önemli üniversiteleri ve bölümleri kazanan öğrencilerimiz oldu. Çünkü bizim için bir kişi bile önemli.

“Kale Mahallemiz çok merkezi bir konumda”

Tabii her yıl sonunda bir durum değerlendirmesi alıyoruz. Kırsal mahallelerimize baktığımızda da gerçekten böyle bir talep olduğunu gördük ve bizim merkezdeki kurslarımıza kırsaldan birçok öğrencimizin katıldığını gördük. Hatta Ferhuş, Karacasu’dan bile birçok öğrencimiz katılmıştı. Ve biz dedik ki: “Kalede bu gençlik merkezimizi oluşturalım.” Çok şükür hamdolsun bu projeyi buraya kazandırdık. Neden Kale mahallemizde? Çünkü batı mahallelerimiz, bu hinterland içerisinde merkezi bir konumda burası ve okuma oranı yüksek bir bölgemiz. Burası gerçekten çok önemli insanlar yetiştirmiş bir bölge. Tabii ki bizim için bir kişi bile önemli. Yani bu bölgeden bir kişiyi bile çıkartabilirsek bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz; bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir orduyu ve bir ordu bir ülkeyi kurtaracağını çok iyi biliyoruz. Ve özellikle eğitim ve gençlik noktasındaki çalışmalarımızı da bu felsefe doğrultusunda yürütüyoruz. Hem mimarisiyle hem peyzaj projesiyle Kale mahallemize de ayrı bir vizyon getirelim diye düşündük. Gençlik merkezimizin buradaki gençlerimizin ihyasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Başkan Görgel: “Bölgeye ciddi bir katma değer sağlayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yaptığı selamlama konuşmasında Gençlik Merkezi ve meydan çalışmasının bölgeye katma değer sağlayacağını belirterek, “Bereketli bir gün elhamdülillah. Onikişubat Belediyemiz tarafından Kale Mahallemize, aslında daha doğrusu bölgemize kazandırılan Gençlik Merkezi'nin ve meydan çalışmasının hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yerel yöneticiler olarak şehrimizin depremden sonraki sürecinde hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan depremin izlerini silmeye çalışırken, bir taraftan da böylesine güzel sosyal tesislerle şehrimizdeki niteliği artırmaya çalışıyoruz. Kale Mahallemiz tabii, bu bölge bizim için çok önemli bir bölge. Bugün gerçekten bölgeye kazandırılan Gençlik Merkezi ve meydan çalışması, bölgeye çok farklı bir katma değer katacağı kanaatindeyim. Ben bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi bir kez daha, tüm hemşehrilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Vahit Kirişci: “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, gençlere yönelik yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirterek Kale Gençlik Merkezi’nin bölge için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Kirişci, “Öncelikle Hanifi Toptaş Başkanı yürekten tebrik ediyorum. Hamdolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel başta olmak üzere, ilçe Belediye Başkanlarımız vatandaşlarımızın kendilerinden olan beklentilerine hakikaten çok güzel, olumlu tepkileri veriyorlar. Bunu da hizmetleriyle gösteriyorlar. Çünkü bizim siyasetimizin özünde hizmet var. Ve burada da hedef alınan kitle kim? Gençlik. Bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Hepimizin üniversite sınavına hazırlanırken o yaşadığı zorluklar dün gibi hafızalarımızda. Yani ben, hani kendi yaşımdan dolayı ifade etmiş olmayayım ama Kahramanmaraş’ta bir eğitim alabileceğimiz, okulun dışında bir merkez vesaire bunlar yoktu. Ama bugün Kale mahallemizde, Kahramanmaraş merkeze 25 km mesafedeki batı mahallelerimizden birinde böyle bir gençlik merkezinin çok isabetli olacağı ve önemli ihtiyacı karşılayacağı konusunda bu tesis buraya yapılmadan, burada sadece daha temeli atılmış iken Başkanla beraber geldik, buradaki incelemeleri yaptık.

“At ölür kalır semeri diyoruz, insan ölür kalır eseri”

O gün için bir konsept oluşturuldu. Bugün de bu oluşturulan konsept artık gerçekleşmiş oldu. At ölür kalır semeri diyoruz, insan ölür kalır eseri. Bunu biz çok önemsiyoruz. Gençliğe yönelik böyle bir merkez inşallah sadece üniversite sınavına hazırlamak için bir etüt çalışmasında değil, her türlü çocuklarımızın aidiyet duygusunun gelişmesi ve bu ülkeye faydalı birer bireyler olması yönünde de çok anlamlı bir proje burası. Tabii söylenecek çok söz var. Yağmur dolayısıyla bunları kürsüden ifade edemedik. O da Rabbimizin bir rahmetiydi, bereketiydi. Ama şuna yürekten inanıyorum; Hanifi Başkan olsun, Fırat Başkan olsun, diğer ilçe belediye başkanlarımız, Allah’ın izniyle daha güzel hizmetleri, birbirlerinden de olumlu manada etkilenerek, daha güzel hizmetleri yapmaya devam edecekler. Ben kendisinin şahsında bütün ekibine kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ömer Oruç Bilal Debgici: “Kırsal mahallelere şehir merkezindeki imkanlar taşınıyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kale Gençlik Merkezi ve Meydan Projesi’nin kırsal mahallelere yönelik hizmet anlayışının önemli bir örneği olduğunu söyledi. Şehir merkezindeki imkanların kırsal bölgelere taşınması hedefi doğrultusunda önemli yatırımlar yapıldığını belirten Debgici, “Öncelikle değerli Belediye Başkanımız, Hanifi Başkanımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. En güzel yatırım, insana yapılan yatırımdır. Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Bugün Kale mahallesinde Gençlik Merkezi ve meydan projesini tüm şehir siyaset protokolümüz ile birlikte açmış bulunuyoruz. 2013 yılını hatırlarsanız, Kahramanmaraş büyükşehir olması ilan edilirken şu söylemlerle sahada vatandaşlarımızdan oy istemiştik: “Kırsal mahallelerimizde hizmet adına ne beklentimiz varsa, ne istiyorsak şehir merkezinde olanların hepsi de oralara gelecek” diye. Elhamdülillah, 2013’ten bugüne, yaklaşık 13 yıllık bir zaman zarfında şehir merkezinde olan her şeyi kırsal mahallelerimize taşıyoruz. Gençlik Merkezi de Kale bölgemizde, tam Kale’nin merkezinde; hem Dereboğazı, Hartlap, Önsen, Fatmalı ile birlikte, Kurtlar, Küçüksır ile birlikte bu bölgedeki tüm kırsal mahallelerimize hizmet edecek. Oradaki gençlerimizin geleceğe hazırlanması için hazırlık kurslarının olduğu, sosyal aktivitelerin olduğu, beceri sınıflarının olduğu, beraberinde bu meydanda Kaledeki hemşehrilerimizin gelip işte vakit geçirecekleri, birbiriyle hasbıhal edecekleri bir meydan oldu. Ben tekrardan Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahin: “Merkezde ne varsa Kale’de de o var”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kale Mahallesi’nde hayata geçirilen projenin bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, merkezin ve meydan düzenlemesinin şehir merkezindeki imkanları kırsal mahallelere taşıyan örnek bir yatırım olduğunu ifade etti. Şahin, sözlerinin devamında, “Açıkça söylemek gerekirse bugün Kale mahallesinde Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş o kadar güzel bir şey yapmış ki… Genelde biliyorsunuz eskiden insanlar hizmete gider, hizmet insanlara gelmiş. Yani içeri girdik görüyorsunuz; o hem Gençlik Merkezi hem meydan… Özellikle bugün 12 Şubat’ta merkezde ne varsa, Kale kasabasına onu getirmiş Başkan. İlginç bir şey daha söylemek istiyorum. Sadece Maraş değil; hem Ankara’da hem İstanbul’da büyükşehirlerde hangi imkan varsa bugün bizim mahallemizde bu var. Siz de bunu gezdiniz. Açıkça söylemek gerekirse kıskandım. İnşallah bu hizmetlerin devamını diliyoruz ve bunları görüyoruz. İlk yılları hatırlıyorsunuz değil mi? Hep kötü şeyler konuşuyorduk. Şimdi hep iyi şeyler konuşuyoruz. Allah bizi kötülerden uzak tutsun, iyi şeylerde bir araya getirsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

İrfan Karatutlu: “Kale’ye yakışan bir eser oldu”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise Kale Mahallesi’ne kazandırılan gençlik merkezinin gençlerin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olduğunu belirtti. Merkezde yer alan etüt salonları ve eğitim imkanlarını inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Karatutlu, “Hanifi Toptaş başkan Onikişubat’ta gerçekten çok iyi işler yapıyor. Hani bir laf vardır; “Bu adam daha ne yapsın?”. Arkadaki binayı görüyorsunuz; Kale Mahallesi gibi bir yerde böyle bir gençlik merkezinin olması çok güzel bir şey. Onlar bizim geleceğimiz. İçeriyi de gezdik gördünüz; çok güzel etüt salonları var. Bunların hepsi üniversiteye hazırlık kursları olacak, ücretsiz, çok kaliteli. Çok beğendim. Aynı zamanda bir meydan şeklinde yapılmış; toplanma yeri ve köyün hep birlikte yaşayacağı yaşam alanı, düğünlerin yapılacağı alan. O açıdan Hanifi Toptaş Belediye Başkanımızı kutluyorum. Kale halkına ve çevre köylere de, mahallelere de hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilirken, davetliler Gençlik Merkezi’ni gezerek öğrencilerle sohbet etti.