Öner Özgür kimdir? TCDD Genel Müdür Yardımcısı Öner Özgür mü atandı?

TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali İhsan Uygun atandı. Ali İhsan Uygun’dan boşalan TCDD Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Öner Özgür atandı. Peki TCDD Genel Müdür Yardımcısı olan Öner Özgür kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen oldu. Resmi Gazete’de yer alan son atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen’in atamaları gerçekleştirildi.

Mart 2011’de Ankara 4. Bölge Müdürü olarak atanan Öner Özgür, Haziran 2012’de vekaleten atamayla Karayolları 14. Bölge Müdürü olmuştu.

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