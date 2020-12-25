  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji OnePlus, sürpriz yapabilir
Teknoloji

OnePlus, sürpriz yapabilir

İddialara göre OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'ya, uygun fiyatlı bir kardeş daha geliyor. Ancak OnePlus 9 Lite, rekabeti ağabeylerine göre biraz daha geriden takip edebilir...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:17:00 -
OnePlus, sürpriz yapabilir

Android Central'ın haberine göre, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, 2021 model amiral gemilerinin kullanacağı Snapdragon 888 yonga setini kullanacak. Ancak bu iki telefunun yanında, OnePlus'ın bize bir de sürprizi olabilir: OnePlus 9 Lite. Görünüşe göre OnePlus 9 Lite, 2020'nin en iyi telefonlarında yer alan Snapdragon 865 ile gelecek.

Haberde OnePlus 9 Lite hakkında başka herhangi bir ayrıntı sunulmasa da, muhtemelen Samsung Galaxy S20 FE ve Google Pixel 5 gibi diğer "daha ucuz amiral gemileriyle" rekabet etmesi planlanıyor.

OnePlus, 2020 boyunca serisinde bazı değişiklikler yaptı. OnePlus 8T geldi, ancak örneğin bir 8T Pro gelmedi. Orta seviye OnePlus Nord'un ardından gelen Nord N10 5G'nin aceleyle üretilmiş ucuz bir 5G'li alternatif olduğu düşünüldü.

Bu nedenle, OnePlus 9, belirli tüketicileri hedefleyen kesin fiyat katmanlarına sahip yeni bir telefon serisi başlatmak için bir fırsat. Sonuçta, Snapdragon 865 hala harika bir yonga seti ve ona sahip telefonlar, Snapdragon 765 kullanan Google Pixel 5 gibi daha az güçlü amiral gemilerinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak daha fazla özellik sızıncaya kadar, OnePlus 9 Lite'ın yapabilecekleri konusundaki tahminlerimizde dikkatli olacağız.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!
Siyaset

Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa Lityum üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay