OnePlus 12 rekora koşuyor

Yüksek özellikleri ile piyasanın tepesine oturan OnePlus 12 geçtiğimiz günlerde Çin’de satışa sunuldu. Ocak ayında küresel lansmanı yapılacak olan cihazın Çin’deki satışları dikkat çekti. İşte OnePlus 12’nin satış değerleri.

OnePlus 12 küresel lansmandan önce Çin’de tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından ülkede satışa sunulan cihaz, şimdi en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon oldu. Satış rakamları bakımından Xiaomi 14 Pro’yu takip eden OnePlus 12, 14 Pro’nun tüm gün elde ettiği satış hacminin yüzde 61’ini 5 dakikada elde etti.

Şimdilik OnePlus 12‘nin net satışlarını açıklamayan şirket, verdiği bilgi ile OnePlus 12’nin yoğun ilgi gördüğünü gösteriyor. Özellikle piyasanın en popüler Android telefonu olan Xiaomi 14 Pro’nun satış rakamlarının büyük kısmını 5 dakikada elde etmesi OnePlus 12’nin beğenildiğini gösteriyor. Peki OnePlus 12 ne sunuyor? Neden bu kadar seviliyor? İşte cihazın özellikleri.



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