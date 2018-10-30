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Önemli uyarı… Ödemeler geri alınabilir!

TBM Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, konutta KDV ve tapu harcı indirimi döneminde fazladan ödenen noter giderinin geri alımı için, "icra takibi" ve "tüketici mahkemeleri"ne başvurulmasını önerdi.

30 Ekim 2018 Salı 15:42
Önemli uyarı… Ödemeler geri alınabilir!

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, konutta KDV ve tapu harcı indirimi döneminde fazladan ödenen noter giderinin geri alımı için, "icra takibi" ve "tüketici mahkemeleri"ne başvurulmasını önerdi.

Doğan, inşaat sektöründeki durgunluğun giderilmesi ve sektörün yeniden canlanması için Bakanlar Kurulunun aralarında konutta KDV ve tapu harç indiriminin de bulunduğu düzenlemesinin 31 Ekim 2018 tarihinde son ereceğini anımsattı.

Doğan, yaptığı açıklamada, "Konut alımlarında 2016 ve 2017'de uygulanan KDV ve tapu harcı indirimleri Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 5 Mayıs ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki dönemde de geçerli olup, 150 m2'den büyük konut teslimlerinde ki yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e, tapu harç oranı da aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmüştür. Bu indirimli oranlar sadece konut ve iş yeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacaktır" dedi.

İnşaat sektörünü canlandırmak, ayrıca başta düşük ve orta gelirli aileler olmak üzere, her ailenin konut sahibi olabilmesi için bazı bankaların yüzde 2.33'leri aşan konut kredilerini, sıfır konutlar için azami 500 bin liraya kadar olmak üzere yüzde 0.98l'ere çektiklerini belirten Doğan şöyle devam etti:

Tapu harçlarında yapılan indirimle, 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşürülmesine rağmen bazı firmalar, konut veya iş yeri alıcısından 9 bin lira yerine yine 12 bin lira aldılar.

Yani tapu harcını yüzde 3 yerine yüzde 4 ten hesapladılar. Üstelik Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Ekim tarihine kadar yapılan 150 m2'nin üzerindeki konut teslimlerinde ki yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e indirildiği halde bir kısım firmalar devlete yüzde 8 KDV verdikleri halde alıcılardan yüzde 18 üzerinden KDV tahsil ettiler.

İstanbul 8. Tüketici Mahkemesinin bu konudaki örnek kararı benzer şekilde zarara uğrayan tüm konut alıcılarına emsal oluşturmaktadır.

Buna göre konut satışı yapan inşaat şirketi ile alıcı arasında konut veya iş yeri satışı için noterden düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

Fakat bazen satıcı ve alıcı arasında oluşan güven nedeni ile harç muafiyeti getirilmesine rağmen noter senedi yapılmamakta ve inşaat tamamlandığında satıcı firma, alıcıya konutun tapu kaydı intikalini gerçekleştirmektedir.

Ancak bazı inşaat firmaları, tapu devri yapılırken düzenlediği masraflar listesine notere harç vermiş gibi bir bedel eklemekte ve birçok alıcı da bu haksız bedelin farkına varmadan ödemektedir.

Bu esnada, gerek KDV, gerekse tapu harcı ve taşınmaz ön alım sözleşmesi nedeni ile yapılan yolsuzlukları fark eden ve iadesini isteyen alıcılara inşaat şirketleri, geri ödemelerini uzun zaman sonrasına sarkıtmakta ve alıcıların bu haksız tahsilatla ilgili istedikleri faiz taleplerini de ret etmektedirler.

Konut teslimlerindeki İndirim uygulanmamış tapu harçları, KDV ve satış vaadi sözleşmesi yapılmadığı halde noter giderinin tahsil edildiği durumlarda, alıcılar bu haksız bedellerin makbuzlarını görmek istemeli, fazladan alınan bedellerin iadesi ve geri ödeme yapıldığında aradan geçen süre için ret edilen faiz talepleri konusunda ya ilamsız icra takibi yapmalı veya Tüketici Mahkemelerine başvurmalıdır.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:42
  1. İstanbul
  2. Tüketici Başvuru Merkezi
  3. İcra takibi
  4. Tapu harcı indirim
  5. İnşaat sektörü
  6. tüketici mahkemeleri

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