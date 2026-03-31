  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den İsfahan'a büyük saldırı! Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan! 'Kemalistlerin cehaleti!' ABD basını Trump'ın acizliğini ifşa etti! 'Hürmüz kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır' Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı Mescid-i Aksa hala kapalı! Eşkıyalık ikinci ayında! Milyarlarca Müslümadan çıt çıkmıyor Siyonist ordu çöküşte! 31 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Mart 2015: Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi (Savcı) Katil Netanyahu’dan savaş yorumu! "Yarı yolun ötesine geçildi"
Spor Önemli maç öncesi birliktelik mesajı! Kosova-Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
A Milli Takımın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı müsabaka öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu yapıldı.

Başkent Priştine'de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, TFF eski Başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kosova Futbol Federasyonu Başkan Vekili Bakir Burri, İcra Kurulu Üyeleri Samir Jukani ve Mirsad Çollaku, Kosova Milli Takımlar Direktörü Muharrem Sahiti ile Kosova Milli Takımlar Menajeri Bajram Shala da katıldı.

Türkiye ile Kosova federasyon heyetlerini buluşturan resmi yemek organizasyonu dostluk mesajları ve karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23