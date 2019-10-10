Önemli maç için geri sayım! Türkiye Arnavutluk ile karşılaşacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak. H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak. Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: - A Grubu 21.45 Karadağ-Bulgaristan 21.45 Çekya-İngiltere - B Grubu 21.45 Portekiz-Lüksemburg 21.45 Ukrayna-Litvanya - H Grubu 21.45 Türkiye-Arnavutluk 21.45 İzlanda-Fransa 21.45 Andorra-Moldova

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