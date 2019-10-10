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Önemli maç için geri sayım! Türkiye Arnavutluk ile karşılaşacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:32
Önemli maç için geri sayım! Türkiye Arnavutluk ile karşılaşacak

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- A Grubu

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

- B Grubu

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Ukrayna-Litvanya

- H Grubu

21.45 Türkiye-Arnavutluk

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:32
  1. Türkiye
  2. Arnavutluk
  3. Fransa
  4. İzlanda
  5. İngiltere
  6. Portekiz
  7. Karadağ
  8. Ülker Stadı
  9. TSİ

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