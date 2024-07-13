Önemli iş birliğine imza attılar! Her şey temiz bir dünya için!
Yüzde 100 elektrikli araçlar dünyasında hafif ticari araçlar da hayatımızdaki yerini almaya başladı. Elektrikli ticari araçlar tasarruf, ekonomi ve verimlilik değerleriyle ticaret hayatına güç katıyor. Otomotiv pazarında güçlü bir konuma sahip olan MAXUS Türkiye Distribütörü Doğan Trend Otomotiv ile RS Otomotiv Grubu yeni bir iş birliğine imza attı.
Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün önde gelen şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, RS Mobility şirketiyle, elektrikli araçlar dünyasındaki yerini aldı. RS Mobility, Maltepe’de bulunan showroomunda MAXUS’un Yetkili satış ve servis hizmetlerini vermeye başladı.
RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Otomotivdeki yeni teknolojileri ve dönüşümü bugünden yakalamayı hedefliyoruz. Elektrikli araçlar dünyasında baş döndürücü bir ivme yaşanırken, MAXUS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde, bu sürece katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.” açıklamasında bulundu. Haziran ayı itibarıyla RS Otomotiv Grubu’nun Maltepe Genel Müdürlük kompleksinde kapılarını açan yeni showroom; MAXUS e-Deliver 3 test sürüşü için tüm ticaret erbaplarını bekliyor.
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