Önemli araştırma: Gözler ile zekanın bağlantısı ortaya çıktı!

Gözümüzün ortasındaki koyu siyah noktalar olan gözbebeklerimiz, sadece ışığa tepki vermekten daha fazlasını yapıyor. Uyarıldığımızda, yorgun olduğumuzda, hatta yalan söylediğimizde şekil değiştiriyorlar. Yeni bir araştırmaya göre, gözbebeklerimizin bilişsel yeteneklerimizle de bir bağlantısı var: Göz bebeği ne kadar büyükse, beyin o kadar yoğun çalışıyor gibi görünüyor.

Yakın zamanda yapılan bir dizi araştırma, gözbebeği boyutu ile belirli bilişsel beceriler arasında bir miktar ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte, takiben yapılan bir dizi çalışma aynı sonuçları elde etmediğinden dolayı bu teori belirsizlik ve tartışma yarattı. Bazı bilim adamları daha büyük gözbebeği boyutunun daha fazla bilişsel yeteneğe işaret ettiğini, bazıları ise bunun tam tersini iddia ediyor. Bu çalışmaların çoğunda örneklem oldukça küçük olduğundan dolayı, sonuçlar fazla güvenilir olarak değerlendirilmiyor.

Cognition dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, Georgia Institute of Technology'den iki psikolog, önceki araştırmalarda görülen çelişkili sonuçların tutarsız aydınlatmanın ürünü olduğunu savunuyor. Aydınlatma kontrol altına alındıktan sonra yapılan testlerde, daha büyük gözbebeklerinin akışkan zeka, işleyen bellek kapasitesi ve dikkat kontrolü ile güçlü bir bağlantıda olduğu keşfedildi.

Çalışmada 18 ile 35 yaş arasında 500 deneğin gözbebekleri yüksek kapasiteli bir fotoğraf makinesi ve bilgisayar ile kayıt altına alındı. Gözbebeklerinin ışıktan etkilenmesini engellemek için testler aynı koşullar altında hafif loş bir laboratuvarda gerçekleştirildi.