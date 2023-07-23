Önemli açıklama: 27 milyon euro olan golcü bedavaya geliyor!

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Diachi Kamada'ya birçok kulüp transfer teklifinde bulunmuştu. Özellikle Milan ile anlaşma aşamasına gelen golcü oyuncu, İtalyan devi ile anlaşamayınca Galatasaray araya girdi.

Galatasaray'dan yılın transferi harekatı gerçekleşiyor. Diachi Kamada için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılılar, tüm dünyada duyulacak bu transfer hamlesi için düğmeye bastı.

Piyasa değeri 27 milyon euro olan ve henüz 26 yaşına yeni giren Diachi Kamada, Milan ile anlaşamadı. İtalyan devinin kendisi için yaptığı teklifi beğenmeyen Kamada, Milan'ı reddetti.

Bu olayı fırsat bilen Erden Timur, Kamada'nın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Birçok Avrupa devinin adeta kapısında yattığı Kamada için ilk teklifi yapan Galatasaray yönetimi beklemeye geçti.

Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro. Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üretti. Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.

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Kamada Alman Ligi'nde 20 gol ve 29 asistle tam 49 gole katkıda bulundu.