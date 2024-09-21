  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji One UI 6.1.1 güncellemesi sunuldu! İşte kullanılabilecek Samsung modelleri
Teknoloji

One UI 6.1.1 güncellemesi sunuldu! İşte kullanılabilecek Samsung modelleri

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:59:00 -
One UI 6.1.1 güncellemesi sunuldu! İşte kullanılabilecek Samsung modelleri

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un en yeni One UI 6.1.1 güncellemesi, markanın yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerine dağıtıldı.

Güncelleme söz konusu olduğunda ilk sıralarda gelen Samsung, yeni güncellemesini kısa süre içerisinde Galaxy model cihazlarına dağıtıyor. Temmuz ayında tanıtılan One UI 6.1.1. güncellemesi 5 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. 2 haftalık bir sürede şimdilik 12 adet cihazına en yeni güncellemeyi dağıtan Güney Koreli teknoloji devi, güncellemenin kapsamını daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Şimdilik One UI 6.1.1 Güncellemesi Destekli Modeller

Samsung‘un S24 ve S23 serisiyle birlikte S23 FE modeli ve Z Flip 5 ve Z Fold 5 telefonları One UI 6.1.1’i aldı. Bununla birlikte Galaxy Tab S9, S9+ ve S9 Ultra tabletleri de yeni güncellemeyi alan modeller oldu.

Galaxy S24, S24+, ve S24 Ultra
Galaxy S23, S23+, ve S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Tab S9, S9+, ve S9 Ultra

Samsung’un One UI 7 Beta güncellemesi öncesi önemli gördüğü bu güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Siz de yukarıda yazan cihazlardan birine sahipseniz Ayarlar- Yazılım Güncelleme adımını takip ederek kontrol edebilirsiniz. One UI 6.1.1. güncellemesinin değişim notları ise şu şekilde: 

Basit çizimleri çarpıcı sanat eserlerine dönüştürün (Çizimden Görüntüye)

Aklınıza gelen her şeyi çizdikten sonra bir stil seçin ve Galaxy AI onu muhteşem bir sanat eserine dönüştürsün.

Sketch Conversion özelliği Samsung Notes, Photo Editor, Air Command, Smart Select ve Edge Panel’de mevcut.

Kişiliğe sahip portreler (Portre Stüdyosu)

Fotoğraflarınızı yapay zekanın oluşturduğu benzersiz stillere dönüştürün.

Sadece kendi fotoğrafınızı değil, aynı zamanda başkalarının fotoğraflarını da çeşitli şekillerde değiştirebilirsiniz.

Basit girdiyle tamamlanmış yazı

Samsung Klavye yazma fonksiyonu ile kolayca yazabilirsiniz.

Kısa bir cümle veya anahtar kelime girdiğinizde, e-posta veya SNS gibi her duruma uygun bir üslupla metni otomatik olarak tamamlar.

Çağrıları birden fazla uygulama arasında çevirin

Gerçek zamanlı tercüme yalnızca Samsung Phone uygulamasında değil, Google Meet, WhatsApp ve KakaoTalk gibi diğer sesli arama uygulamalarında da mevcuttur. Tercümeyi başlatmak için bir arama sırasında Hızlı Ayarlar penceresinde Canlı Tercüme’ye dokunun.

Resimlerdeki metni çevir

Samsung Internet’te bir web sayfasını çevirdiğinizde, tüm içeriği tek bakışta kendi dilinizde görebilirsiniz.

Resimdeki metni ayrı ayrı çevirmenize gerek kalmadan, hepsini bir arada çevirerek tüm içeriği bir kerede anlayabilirsiniz.

Tercüme için Dinleme Modu

Karşınızdaki kişinin yabancı bir dilde konuşması sizi endişelendirmesin.

Dinleme modu, ders veya sunum sırasında olduğu gibi, diğer kişinin dilini gerçek zamanlı olarak yorumlamanıza olanak tanır.

Notlarda aynı anda ses kaydı yapın ve metni dönüştürün

Not alırken sesinizi kaydedebilir ve doğrudan metne dönüştürebilirsiniz.

Dönüştürülen metin notlara yapıştırılabilir veya özet olarak görüntülenebilir.

Özetleme ve çeviri özelliğini doğrudan PDF dosyalarınızdan kullanın

PDF dosyanızı not dosyasına dönüştürmeden Not Yardımı özelliğini kullanabilirsiniz.

Çeviri özelliği PDF dosyalarınızı çeşitli şekillerde kullanmanıza olanak tanır.

Ses kayıtlarını dinlerken dili otomatik olarak tanır

Kaydedilen dil otomatik olarak algılanır, dolayısıyla doğrudan dili seçmenize gerek kalmadan hemen metne dönüştürülür.

Kaydedilen ses kayıtlarını ve dönüştürülen metin dosyalarını metne dönüştürerek düzenleyebilirsiniz.

Kayıt dosyasından istemediğiniz kısımları seçip silebilirsiniz.

Hava durumuna ve saate göre değişen özel duvar kağıtları

Hava Durumu ve Saat duvar kağıdında fotoğraflarınızın hava durumuna ve günün saatine göre nasıl değiştiğini izleyin.

Seçilen bölgede kar veya yağmur yağarsa aynı hava durumu fotoğrafa yansıyacak, güneşin doğuşu ve batışı da fotoğrafta ifade edilecektir.

Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı
Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı

Teknoloji

Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı

Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor
Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Teknoloji

Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Akıllı telefon yarışı! Samsung ve Apple rekabeti artıyor
Akıllı telefon yarışı! Samsung ve Apple rekabeti artıyor

Teknoloji

Akıllı telefon yarışı! Samsung ve Apple rekabeti artıyor

Çin'e teknoloji transferi yapan Samsung yöneticisi tutuklandı.
Çin'e teknoloji transferi yapan Samsung yöneticisi tutuklandı.

Teknoloji

Çin'e teknoloji transferi yapan Samsung yöneticisi tutuklandı.

Samsung ve LG gölgede kaldı! BOE öyle bir panel yaptı ki?
Samsung ve LG gölgede kaldı! BOE öyle bir panel yaptı ki?

Teknoloji

Samsung ve LG gölgede kaldı! BOE öyle bir panel yaptı ki?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23