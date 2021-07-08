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Ekonomi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 34 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:35:00 -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2547   sayılı   Kanun   Hükümlerine   göre   Öğretim   Üyesi   alınacak. Adayların  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesinde  ve  diğer  ilgili  mevzuatlardaki  şartları  taşımaları gerekmekte.

1-Profesör   Adayları;   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin 14.  maddesi  gereğince  adayların  Anabilim  Dalları  ile  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru  dilekçesinde  Başlıca  Araştırma  Eserini  belirtmelidir),  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan atıfları,  yönettiği  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmalarını,  Üniversiteye  katkılarını  kapsayan  ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  4  takım  dosyayı,  3  adet  USB  ve  1  adet  DVD  ortamında  teslim  etmeleri gerekir.

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  takım  dosya  (3  adet  USB  ve  1  adet  DVD  ortamında);  tasdikli mezuniyet    belgesi,    doktora    veya    uzmanlık    belgesinin    onaylı    sureti    ile    başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

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