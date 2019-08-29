Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan Yardımcısı oldu

Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Nurettin Öndeş, Ergün Atalay’ın genel başkanlığa seçildiği Demiryol-İş 11. Olağan Genel Kurulunda genel başkan yardımcısı oldu.

Söğütözünde yapılan olağan genel kurulda aynı zamanda mevzuat sekreteri de olan Malatyalı sendikacı Nurettin Öndeş’in seçilmesi ile yıllar sonra genel merkez düzeyinde Malatya bir isim görev alacak. Uzun yıllardır Türk sendikal hareketinin önemli isimlerinden olan Öndeş, seçimin ardından yaptığı değerlendirmede, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti.

Öndeş şunları söyledi:

“Çıraklık okulunda başladığım, rayların ve vagonların gölgesinde ömür tükettiğim demiryolları benim hayatımın bir parçası olmuştur. Uzun yıllardır içinde bulunduğum sendikal hareketi üretim, vatan, birlik, emek ve ekmek çizgisinin harmanı ile devam ettirdim. Bu mücadelenin her aşamasını kutsal olarak gördüğüm mücadelede, dava arkadaşlarım beni hangi göreve getirirlerse o benim için hayat çizgisidir. Şube başkanlığını uzun süredir devam ettirdiğim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin içinde yer aldığı 12 ilin bulunduğu zor coğrafyada aile bütünlüğü ile kenetlendiğim camiam ile onur duyuyorum. Son 11. Olağan genel kurulda Genel Başkan Yardımcılığı görevine beni layık gören, elinin nasırını, anlının terini ekmeğine katık eden sendikamın mücadeleci yiğitlerine selam olsun. Nurettin Öndeş dün ne ise, bugün de yarın da aynı hak ve adalet çizgisinden ayrılmayacaktır”

Öndeş, Genel Başkan Ergün Atalay ve yönetimine de başarılar dilediğini belirtti.