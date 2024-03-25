Önder’in geleneksel iftarı yoğun katılımıyla gerçekleştirildi! İmam Hatipler geleceği inşa edecek
Türkiye’nin yüz akı ve geleceğin mimarı İmam Hatiplilerin çatı kuruluşu ÖNDER, 66. Geleneksel İftarında mezun ve mensuplarıyla bir araya geldi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de teşrif ettiği geleneksel iftar Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayında yapıldı.
Sebahattin Ayan İstanbul
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından kurulduğu 1958 yılından beri devam eden geleneksel iftarlar bu yılda oldukça geniş bir katılımla Bağcılar’da gerçekleştirildi. 2000 kişinin iştirak ettiği iftara, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri, imam hatipliler ve aileleri katıldı. Program, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki korosunun dinleti ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkiye öncülüğünde barış tesis edebilir
Programda katılımcılara hitap eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, iftarı buruk bir şekilde icra ettiklerini belirterek, “İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Bu zulme devam eden Netanyahu ve çetesi yaptıklarının yanlarına kar kalacağını zannediyor. Ancak dünyada artık İsrail’in zulümlerine seyirci kalmayan milyonlarca insan var. Bu milyonlarca insan dünyanın birçok yerinde adalet ve hakkaniyet adına ayağa kalkıyor ve bu zulmün durdurulmasını talep ediyorlar. Bugün Gazze’deki binlerce şehidimizin kanının bereketiyle dünyada bir insanlık hareketi oluşmuş, insanlık vicdanı ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin de ilk andan itibaren Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve yardımların ulaştırılması için uluslararası platformları zorlamaya devam ediyor. Bu coğrafyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’ye ihtiyaç vardır. Türkiye yüzyılı ancak böyle bir Türkiye ile kurulabilir ve Türkiye’nin öncülüğünde dünyada barış tesis edilebilir” dedi.
İmam Hatipliler geleceği yeniden inşa edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuşmasında imam hatiplilere gıpta ile baktığını belirterek, “Ne mutlu imam hatiplilere ki, bir imam hatipli çıktı çözülemez denilen nice meseleyi çözdü, memlekette hakkı yeniden sahibine teslim etti. 22 yıldır durmadı dinlenmedi, daima insanlığın, ümmetin yararına işlerin peşinde oldu. Bu ülkenin ev sahiplerine haklarını yeniden o teslim etti. Eğitim hakkından, çalışma hakkından mahrum bırakılan başörtülülere imam hatip mezunlarına haklarını iade etti. Allah’ın izniyle imam hatip nesli bu meselenin peşini bırakmayacak. Biz geleceği yeniden inşa edeceğiz. Yeter ki birlik beraberlik ve kardeşlik içinde hareket edelim” ifadelerini kullandı.
Çocuklarımızın değerlerini bilerek yetişmesini istiyoruz
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise imam hatip ailesi büyüdükçe Türkiye’nin normalleşme hikayesinin devam ettiğini belirterek, “İmam hatipli olsun olmasın bütün çocuklar ülkenin çocuklarıdır. Biz çocuklarımızın bu toprakları vatan bilen değerleri bilerek yetiştirilmesini istiyoruz. Dinine dil uzatıldığı zaman dininin izzetini koruyacak, Filistin’de yaşananlara ses çıkaracak bir gençlik istiyoruz. Bizim sivil toplum kuruluşlarımız bu gençliğin yetişmesi için çalışmalar, müsabakalar, spor faaliyetleri yaparak gençlerimizi hem menfi etkilerin muzır tesirlerinden koruyor hem de bu değerlerimizi gençlerimizin benimsemesi için mücadele ediyor” açıklamasını yaptı.
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Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edeceğiz
İftarda ev sahibi sıfatıyla konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, 1951 yılında Mahmut Celaleddin Ökten hocanın şefkat ve merhametle diktiği tohum olan imam hatiplerin 73 yıldır çok fazla badireler atlattığını ancak dimdik durarak köklü bir çınara dönüştüğünü belirtti. İmam hatip okullarının Türkiye’nin ilk yüzyılını inşa eden kadroları yetiştirdiğini söyleyen Ceylan, “Şimdi de kültür, sanat, edebiyat, fende Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa edecek gençleri yetiştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Rabbim bizlere imam hatip okullarının mensupları olarak özgürlüğü, barışı ve kardeşliği getirmeyi nasip etsin. Şu güzel iftar sofralarını Filistinli kardeşlerimizle izzetli bir zaferin ardından birlikte kurmayı nasip etsin” diye konuştu.