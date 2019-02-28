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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: Eğitimde 28 Şubat'ın etkilerini yaşıyoruz

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, 28 Şubat'a ilişkin yaptığı açıklamada, "O gün ülkenin seçilmiş hükümetine ve bin yıllık kadim manevi değerlerine her türlü enstrümanla savaş açılmıştı" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:25
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: Eğitimde 28 Şubat'ın etkilerini yaşıyoruz

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, 28 Şubat’ın ülkenin seçilmiş hükümetine ve bin yıllık kadim manevi değerlerine her türlü enstrümanla açılan bir savaş olduğunu söyledi.

Sürecin etkilerinin eğitim hayatında hala devam ettiğini belirten Bekiroğlu, “Geride kalan yirmi yılı aşkın bir sürede, gerek meslek liseleri alanında gerekse din eğitiminde yaşanan sıkıntılar, darbecilerin uzun vadeli sinsi planlarının kısmen tuttuğunu göstermektedir” dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Üsküdar İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (USİMDER), Üsküdar'daki yeni binasının açılışına katıldı. ÜSİMDER Başkanı Murat Güngör ev sahipliğindeki açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ÖNCÜ Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ile İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün de iştirak etti.

Ülkeye savaş açtılar

Açılış öncesinde 28 Şubat'a ilişkin bir açıklama yapan Halit Bekiroğlu, 28 Şubat'ı ve bugüne dönük etkilerini değerlendirdi. 28 Şubatla birlikte ülkeye topyekün bir savaş açıldığını belirten Bekiroğlu'nun açıklaması şöyle:

22 yıl önce 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne kurulan bir tuzak, yerli işbirlikçilerin gönüllü çaba ve gayretleriyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Görev ve yetki alanlarını aşan darbe heveslisi asker ve bürokratlar, halkın iktidara layık görmediği siyasiler, faizden ve ranttan beslenen iş ve ekonomi baronları, işçi ve memurun sırtından geçinen sendika ağaları, topuk selamıyla “hazır ol” vaziyette bekleyen medya mensupları; ülkenin seçilmiş hükümetine ve bin yıllık kadim manevi değerlerine her türlü enstrümanla savaş açmıştır.

Medya ve sendikacılar yargı karşısına çıkmadı

Yaşanan çok derin sarsıntılar ve acılardan sonra yakalanan ilk fırsatta, dönemin siyasetçileri halk tarafından cezalandırılıp siyasetin karanlık sayfalarına ve sandıklara gömülmüştür. Yıllar sonra başlatılan davalarla birlikte darbeci asker ve bürokratlar yargılanmış ve bir kısmı cezalandırılmıştır. Ancak darbecileri destekleyen ve onlara akıl veren iş adamları, medya mensupları, sendikacılar gibi unsurlar henüz yargı karşına çıkmamıştır. O dönem haksızlığa uğrayan ve zulme maruz kalan insanımızın haklarının ödenmesi ise ahirete kalmıştır.

Eğitim hayatımızı derinden etkiledi

28 Şubat'ı organize eden aklın Türkiye'nin üreten, güçlü ve lider bir ülke olmaması için eğitim alanında attığı adımlar zannedildiğinden daha etkili ve derin olmuştur. Geride kalan yirmi yılı aşkın bir sürede, gerek meslek liseleri alanında gerekse din eğitiminde yaşanan sıkıntılar, darbecilerin uzun vadeli sinsi planlarının kısmen tuttuğunu göstermektedir. Meslek Liselerini ve İmam Hatip Okullarını, aldıkları akıl almaz kararlarla kapanma noktasına getiren darbeci zihniyet; yerli ve milli bir üretimin önünü tıkamış, gençlerimizi manevi değerlerinden ve özünden koparmıştır. Gösterilen onca çaba ve gayrete rağmen bu tıkanma açılamamış ve bağ tam manasıyla onarılamamıştır.

Ödenen bedellerle atlatıldı

28 Şubat post modern darbe sürecinde; Türkiye'nin daha adil, daha sivil, daha müreffeh ve daha özgür bir ülke olması için kendi mevziisinde mücadele veren ve bedel ödeyen genç-yaşlı, kadın-erkek her ferdi, çok tarihi bir görevi yerine getirmiştir. Bugün özellikle haklar ve özgürlükler alanında elde edilen kazanımlar, onların çabalarının sonucudur. Bu vesileyle darbe sürecine direnen, mücadele eden herkese şükran borcumuz vardır. O gün vermiş oldukları mücadele ve kararlılığı minnetle anıyor ve onları saygıyla selamlıyoruz.

Ümit ederiz ki; devletin güçlü bir şekilde devamına ve milletin dinini özgürce yaşamasına kasteden 28 Şubat benzeri süreçler bir daha yaşanmaz.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:25
  1. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu

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