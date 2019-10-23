Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ile masada da istediklerini aldı.

Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu. Masada büyük başarılı elde eden Türkiye'nin planı, bölgeden teröristleri temizledikten sonra 4 milyon Suriyeliyi memleketlerine tekrardan geri göndermek.

Türkiye anlaştı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

Bu adımlar sonrası Türkiye ABD karşısında geri adım atmayarak istediklerini aldı.

Burhan Kuzu, Türkiye’nin dik duruşuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Burhan Kuzu, ‘Rahmetli Ecevit‘in dönemin ABD Başkanı Clinton karşısındaki duruşunu hepimiz hatırlıyoruz. O fotoğrafı gördüğümde her zaman içim acır. Bugün, ABD karşısında el pençe divan duran o eski Türkiye yok. Birilerinin oyuncağı değil, oyun kuran ve birilerinin oyunlarını bozan Türkiye var’ ifadelerini kullanarak Bülent Ecevit’in dönemini hatırlattı.

Burhan Kuzu’nun Ecevit paylaşımı Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı rahatsız etti. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Burhan Kuzu’nun Ecevit göndermesinden rahatsız oldu.

Önder Aksakal, ‘Sayın Kuzu, Bu ülkenin yetiştirdiği en saygın devlet adamlarından, liderimiz Sayın Ecevit’in ismini ağzına almadan önce abdest alıp iki rekat namaz kıl. Ecevit’in, ABD’ye karşı kararlılığının, cesaretinin zekatına sahip olsaydınız TR’yi bu hallere düşürmezdiniz’ ifadelerini kullandı.