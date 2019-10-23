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Önder Aksakal Burhan Kuzu'nun Ecevit göndermesinden rahatsız oldu!

Burhan Kuzu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Bülent Ecevit göndermesi Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı rahatsız etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:29
Önder Aksakal Burhan Kuzu'nun Ecevit göndermesinden rahatsız oldu!

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ile masada da istediklerini aldı.

Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu. Masada büyük başarılı elde eden Türkiye'nin planı, bölgeden teröristleri temizledikten sonra 4 milyon Suriyeliyi memleketlerine tekrardan geri göndermek.

Türkiye anlaştı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

Bu adımlar sonrası Türkiye ABD karşısında geri adım atmayarak istediklerini aldı.

Burhan Kuzu, Türkiye’nin dik duruşuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Burhan Kuzu, ‘Rahmetli Ecevit‘in dönemin ABD Başkanı Clinton karşısındaki duruşunu hepimiz hatırlıyoruz. O fotoğrafı gördüğümde her zaman içim acır. Bugün, ABD karşısında el pençe divan duran o eski Türkiye yok. Birilerinin oyuncağı değil, oyun kuran ve birilerinin oyunlarını bozan Türkiye var’ ifadelerini kullanarak Bülent Ecevit’in dönemini hatırlattı.

Burhan Kuzu’nun Ecevit paylaşımı Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı rahatsız etti. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Burhan Kuzu’nun Ecevit göndermesinden rahatsız oldu.

Önder Aksakal, ‘Sayın Kuzu, Bu ülkenin yetiştirdiği en saygın devlet adamlarından, liderimiz Sayın Ecevit’in ismini ağzına almadan önce abdest alıp iki rekat namaz kıl. Ecevit’in, ABD’ye karşı kararlılığının, cesaretinin zekatına sahip olsaydınız TR’yi bu hallere düşürmezdiniz’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:29
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. ABD
  4. YPG
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  8. Tel Abyad
  9. Burhan Kuzu
  10. Önder Aksakal

YORUM YAZ

  • mustafamustafa8 sa önce
    ECEVİTİN BU ÜLKEYE YAPTIKLARINI ANLATSAK HER HALDE BU MİLLET ONU MEZARINDAN ÇIKARTIP CESETİNİ OKYANUSA ATARDI YADA OKYANUS KİRLENİR DİYE UZAYA ATARDI. 
  • GayeGaye9 sa önce
    Burhan kuzu prof ise tüm Türkiye prof.
  • Güneş Oteli Rezilliğini Anlat !Güneş Oteli Rezilliğini Anlat !9 sa önce
    Ecevit'in köy-kent diye akla zarar "procesi" vardı,onu anlatta biraz gülelim.Ekonomiden hiç anlamadığı için Türkiyeyi kaç sefer batırdı,bunları anlatın gençlere,zamanında kaç banka battı,kaç şirket iflas etti anlatın dinleyelim
  • emekli çavuşemekli çavuş10 sa önce
    SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VARDA.....ECEVİT İÇİN...........DİNİMİZDE.....RAHMETLİOLANLARIN....ARKASINDAN......KONUŞULMAZ.........GÜNAHIYLA....SEVABIYLA GİTTİ.............
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Kuzu nun doğrulari söylemesi birilerine batmış neydi o sefalet günleri
  • Malatya lı Malatya lı 10 sa önce
    Sayın kuzu gerçekleri söylemiş bunda gocunacak nevarki
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 10 sa önce
    Neden rahatsız oluyorsunuz yalanmı merve kavakcıya yapılanı unutmadık o suratı hiç unutmuyorum onu da hastaneden kurtaran da kimlerdi siz unutmayın...
  • Eren Eren 10 sa önce
    Bak hele.
  • NurNur11 sa önce
    Niye ecevit bu kadar nurlumuydu adını ağzına almadan aptest alıp namaz kılsın ecevitle islam !!! Komikher laf her kesle bağdaşmaz yerinde kullanılmamış
  • TurkTurk11 sa önce
    Obamanin sayin cumbaskani ile tlf girişirken elinde beyzbol sopası tuttuğu bir resim var hatirlarmisiniz
  • kuzu kuzu :) kuzu kuzu :) 11 sa önce
    ben de kuzuya acıyorum böyle birini nasıl prof. yaptılar diye :)
  • rüknettinrüknettin12 sa önce
    Önder Bey doğru söylüyor da, bu sığırlar anlamaz bunu.
  • ÖzgünÖzgün12 sa önce
    Ecevit olsaydı o mektuba misliyle cevap verirdi. Desdırsuz adamın adını ağzınıza almayın.
  • Kara güvercinKara güvercin12 sa önce
    Aksakal,sen Ecevit zamanını bilmeyenlere anlat masallarını...
  • oğuzhanoğuzhan12 sa önce
    saygınlığı kim kaybetmişki ecevit bulsun memleketi batırdı. Kafasına yazar kasa, anayasa kitapcığı yedi akıllanmadı. Amerikadada el pence divan durdu ezik ezik. Tırnakları pis altı battal boy bez öldü gitti. ışlıklar içinde yatsın
  • Munir Munir 13 sa önce
    Cus Annasini aglatti memleketin ecevit gittide memleket kurtuldu Neydi o sefalet gunleri
  • BALMINOBALMINO13 sa önce
    Önder Aksakal BATTI MI DOGRULARI BILMEK ISTEMEZ BU ....LER BUNLARIN HAYATI YALAN 
  • RecepRecep13 sa önce
    Ya siz zekatı biliyormusunuz..
  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 14 sa önce
    Niye doğrulardan rahatsız oluyorsunuz hıyarlar
  • fetösavarfetösavar14 sa önce
    abdestsiz namaz siz de olur koçum yürrrüüü... anca gidersin ense traşını görelim. saygın devlet adamı ha... başörtüsüne höykürmek ne zamandan beri saygınlık alameti densiz adam... öyle bir alçaklıktı ki o hiç bir dil anlatamaz. insan utanır be biraz....
  • Orhan Orhan 14 sa önce
    Dogru haklisin tr yi bu hale getirmezdik senin kafandan olsaydik. Peki ne olurduk yerimizde sayardik. Slm..

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