Öncüpınar Kapısı açıldı sırada Zeytin Dalı var
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.06 Mart 2019 Çarşamba 11:49
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemede bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek” müjdesini verdi. Ruhsar Pekcan, daha sonra TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu.
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