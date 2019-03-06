Öncüpınar Kapısı açıldı sırada Zeytin Dalı var Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemede bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek” müjdesini verdi. Ruhsar Pekcan, daha sonra TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu.

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