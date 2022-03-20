Geçen günlerde İngiltere ve Fransa’da ziyaretler ve görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Nebati, tüm ilginin Türkiye’nin üzerinde olduğunu ifade etti. Nebati, yurt dışı ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti’nin, bayrağın gücüyle, bulundukları coğrafyanın temsilcisi olarak dik ve alnı açık bir şekilde gittiklerini vurguladı. Dünyanın 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Nebati, Türkiye’nin Kovid-19 salgınının ilk günlerinde aldığı tedbirlerle dünyadan pozitif yönde ayrıldığını ifade etti. Salgının ilk yılında dünya küçülürken Türkiye’nin Çin’den sonra en büyük büyüme kaydeden ülke olduğunu anımsatan Nebati, şöyle konuştu:

“2021 yılında nitekim yüzde 11’lik büyüme sağladık. İhracatımız 225 milyar doları aştı. İlk 2 aydaki 12 aylık birikimle 231 milyar doları aşan bir ihracat seviyesine ulaştık. Nasıl oluyor bu? Çünkü yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan bir başarıyla bunu yakaladık. Daha da ileriye gideceğiz. Hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz zorluklarımızın karşısında gözlerimizi kapatıp, zorlukları halının altına süpürerek geçiştirelim mantığıyla çalışmıyoruz. Zorlukları biliyoruz, gerektiğinde paylaşalım diyoruz ama bunun üstesinden geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı doğru adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla gelin birlikte hissedelim diyerek yürüyoruz. Onun için de yüzde 11 büyüdük. Şimdi 3 ayın sonundayız öncü göstergelerimiz çok iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi. Elektrik tüketimi gayet iyi. Fabrikalar çalışıyor. İhracatımız artarken iç tüketim de aynı şekilde devam ediyor. Belli bir denge üzerinde gidiyoruz. Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor. G20 ülkeleri içinde gelişmiş ülkeler içinde başarı üstüne başarı kaydediyoruz. Türkiye 2022 yılını da büyüme ile ihracat hedeflerinin üzerine çıkmayla turizmdeki gelirlerini gerçekleştirme ve ötesine gitme hedefiyle yürüyor ve bunu başaracak. Çok daha iyi haberler gelecek.”