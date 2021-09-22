'Öncelikli hedeflerimiz enflasyonla mücadele'

Resul Ekrem Şahan Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, enflasyonla mücadele, sosyal medya düzenlemesi ve fahiş fiyatla mücadele, erken seçim ve seçim barajının düşürülmesi konularına ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü şartlara dayalı olarak hem kuraklık hem de Kovid-19’dan kaynaklı bir takım sorunlar ortaya çıktığını söyleyen Hamza Dağ, “Bunun da yolları var. Üretim, intikal, tedarik, aracı ve en sonunda tüketiciye ulaşan alanda fahiş bir kâr söz konusu ise Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli denetlemeler yapılarak bir tespit yoluna gidilecek. Gerekirse hukuki bir mücadele vereceğiz. Diğer yandan da enflasyonla mücadele sürecek. Ekonomik kurallar neyi gerektiriyorsa bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Seçimler zamanında yapılacak!

Muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Dağ, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, “Kanuni olarak seçimler 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Muhalefetin bunu dile getirmesi de genel seçimden 1 ay sonra her seferinde seçim seçim diye söyler. Bunu da o bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Bizim de halkın da gündeminde seçim yok” dedi.



Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ilgili çalışmada gelinen son durumu da anlatan Dağ, “Baraj konusunda Ekim ayından itibaren, barajın biraz daha düşürülmesi noktasında bir süreci yaşayacağız. Seçim mevzuatıyla ilgili bir düzenleme yapılması erken seçim olmadığını gösterir. Biz 2023’e kadar milletimizden yetki aldık. O döneme kadar milletimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yalan ve dezenformasyonla mücadele edilecek!

Yalan ve dezenformasyonla mücadele edileceğine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şöyle devam etti: “Sosyal medya düzenlemesine ilişkin arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Gerçekten yalan ve dezenformasyon tüm dünyanın bir meselesi. Dolayısıyla da bu mesele önemli görüldüğü için gerekli düzenlemeler tüm dünyada yapılıyor. Bugün Almanya’da yalan beyanda bulunma, yalan paylaşım yapmayı 1 yıl ile 5 yıl arasında ceza maddesi haline getirmiş durumda. Uluslararası sosyal medya şirketleri neredeyse devletlerin içini bu anlamda dizayn eder ve oradaki sistemi kendi hegemonyasına alma noktasında bir çalışma içerisindeler.”