'Öncelik ticari değil manevi kazanç olmalı'

“Kurbanlık alacak kişiler ise kurbanlıkta sadece fiyata değil, 24 ayını doldurup doldurmadığına da araştırmalı. Kasaba verilen bir hayvan ile kurbanlık şartını tamamlayan hayvan arasında en az + yüzde 29 fiyat farkı vardır. Aynı hayvan bir başka yerde 2 - 3 bin lira ucuzsa kesinlikle hile vardır. Dünyamız için araba alırken satıcıya güvenmeyip nasıl ki her seferinde expertize götürüyorsak, yılda bir defa üzerimize vacip olan ahiretimiz içinde araştırmalıyız. Bilmiyorsak bir bilenle gitmeliyiz oda yoksa fotoğrafını çekip teknoloji üzerinden bir bilenden onay almadan asla alışverişi bitirmemeliyiz. Unutmayınız ki; alan da satıcı kadar mesuldür. Hz. Allah bizden et değil, ibadet istiyor. Ben bilmem, satıcıya güveniyorum, sorumlu odur demek asla doğru değildir. Dünya malı için araştırıyorsak, öğreniyorsak, ahiretimiz içinde aynı davranmalıyız. Hayvan satıcılarını kurban satışı konusunda daha dürüst davranmaya ve vatandaşlara doğru kurbanlık satmaya davet ediyorum” dedi.

Yalan söyleyen kendini kandırır

Murat Çalık, kurban Bayramına az bir zaman kala hayvan satıcılarının büyükbaş hayvanlarını yaşını doldurmamasına rağmen öndeki dişini söküp, kurbanlık olarak satışı sunmasına “kapak attı” hilesi deniliyor. Halk arasında ergenleşen hayvanın öndeki dişinin döküldüğü zaman kurban olmaya ehil olduğu bilinerek, kurbanlık satın alınıyor. Bazı satıcılar ise kurbanlık almak isteyen vatandaşlara, hayvanların öndeki dişini telle, kerpeten ile sökerek hayvanları 2 yaşını tamamlamış gibi kandırıyorlar. Halk arasında kapak atma olayı olarak tarif edilen büyükbaş hayvanın önde bulunan süt dişi ilk 24 ayı doldurduğu zaman dökülür ve o hayvan kurban olmaya hak kazanır. Ve daha sonra yerine diğer dişlerden farklı daha büyük diş çıkar. Vatandaşlar hayvanın önde bulunan süt dişi dökülmüşse, yerinde yoksa veya dişi diğer dişlerinden daha büyükse 24 ayı doldurduğunu anlayabilirler. Satıcılar maddi olarak para kazanacağım derken manevi yönden ve Allah’ın katında kaybediyor. Böyle satıcıların üç beş kuruş kazanacağım diye ahiret hayatlarını berbat etmemesi gerekir” açıklamasında bulundu.