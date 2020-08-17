Önceliğimiz insan fıtratını korumak

Faruk Arslan İstanbul

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de şiddetle tartışılan İstanbul Sözleşmesi’nin 72’inci maddesini gündeme getiren hukukçu yazarımız Yaşar Baş, Türkiye’nin teklifiyle sözleşmedeki tartışmalı ifade ve maddelerin revize edilebileceğini söyledi.

Zihinsel parçalanma ortadan kaldırılmalı

Avukat Yaşar Baş, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla aile ve ahlakı önceleyen kesimlerde de fikir ayrılığı yaşandığına dikkati çekerek şunları dile getirdi: “İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ekseninde, bu milletin değerlerini savunan gruplar arasında yorum farkları oluştu. Fıtrata aykırı düşünceleri meşrulaştırmaya çalışanların görüşlerinin bir değeri elbette ki yoktur. Ama bu milletin değerlerini savunan insanlar da İstanbul Sözleşmesi’nin kavramsal çerçevesi konusunda mutabık değiller. Bir kesim, sözleşmenin fıtrata aykırı hayat biçimlerini meşrulaştırdığını söyleyerek reddediyor. Diğer kesim ise sözleşmedeki bu fıtrat dışı hayat biçimlerini meşrulaştırmadığını savunuyor. İki taraf ise fıtratın korunması noktasında hemfikir. Ama aynı hassasiyetle hareket eden insanlar arasında ciddi fikir ayrılıkları oluştu. Siyasetin görevi, bu zihinsel parçalanmayı ortadan kaldırmaktır.”

Önemli olan insan fıtratının korunması

İstanbul Sözleşmesi’ndeki “cinsel yönelim” gibi ifadelerin çıkarılarak aile ve fıtratın korunması yönünde revizyona gidilmesi gerektiğini, bunu da Türkiye’nin 72’inci madde kapsamında gündeme getirebileceğini vurgulayan Avukat Yaşar Baş, “Önemli olan İstanbul Sözleşmesi’nin korunması, karşı çıkılması, vazgeçilmesi veya devam edilmesi değil, önemli olan fıtratın korunmasıdır.” dedi.

Avukat Baş, İstanbul Sözleşmesi’nin kavramsal çerçevesinin fıtrata aykırı hayat biçimlerini meşrulaştırıp meşrulaştırmadığı konusundaki tereddütleri ortadan kaldırmanın metodunu şu sözlerle dile getirdi: “Fıtratın korunmasını temel alan bir yorumu esas alarak sözleşme ile ilgili bir değişiklik teklif sunulabilir. İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan devletlere sunulacak bu teklifle tüm insanlığa karşı sorumluluk taşıdığımızı gösteririz. Sözleşme’den çekilmek yerine, Türkiye’nin aile, ahlak ve insan hakları konusundaki görüşlerini Avrupa ölçeğinde müzakereye açmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye olarak biz, Avrupa dahil tüm toplumların fıtrata uygun bir hayat yaşamasını önermeliyiz. 72’inci madde, İstanbul Sözleşmesi’ne taraf devletlere bu yetkiyi veriyor.”

Revizyon başarı olur

Türkiye’nin teklifinin iki sonucu olabileceğini ifade eden Av. Baş, “Teklifimizle birlikte fıtratı temel alan aile ve ahlak politikalarının tüm Avrupa tarafından kabul edilmesi sonucu, bizim açımızdan en büyük başarı olur. İkinci ihtimal ise, biz öneride bulunuruz ama sözleşmeye taraf ülkeler Türkiye’nin önerisi üzerinde birleşmemiş olurlar. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimini, ikinci ihtimalin gerçekleşmesi sonrasında gündeme getirmesi gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

İşte referans madde

İstanbul Sözleşmesi’nin 72. maddesi şöyle:

“Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmede değişiklik yapmak üzere getireceği her teklif, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletilecek ve Genel Sekreter tarafından Avrupa Konseyi üye devletlerine, bütün imza sahiplerine, bütün taraflara, Avrupa Birliği’ne, (...) bu sözleşmeyi kabul etmeye davet edilmiş bütün devletlere gönderilecektir.”