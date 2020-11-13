"Önceliğimiz" dediği konuda bütçe kesintisi yaptı... İmamoğlu'nun söylediğiyle yaptığı birbirine tutmuyor

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarını, “depremi önceleyen bir anlayışla” yönettiklerini söyledi. “Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli”nin son delme işleminin gerçekleştirildiği törene katılan İmamoğlu, “Ne yapılmak istendiğini halkıyla paylaşan, bütçesini anlatan ve bireysel ya da bir grubun ya da bir ferdin, bir ailenin çıkarı üzerinden değil, bu şehirdeki bütün ailelerin çıkarlarını düşünüyoruz” dedi.

Seçildikten sonra binlerce kişiyi işten çıkararak CHP, İYİ Parti ve HDP’lilerin belediyeye dolduran İmamoğlu’nun sözde herkesi düşündüğünü söylemesi, bir de deprem üzerinden çalışma yürüttüklerini iddia etmesi, CHP zihniyetinin lafla peynir gemisi yürütmeye çalıştığını gözler önüne serdi. Şimdiye dek verdiği sözleri yerine getirmek yerine bahane üretmeyi tercih eden İmamoğlu, önceliklerinin deprem olduğunu iddia etse de, belediyenin deprem bütçesinde kesintiye gitmesi gerçekleri gözler önüne seriyor.

Yüzde 65 kesinti

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul için öngörülen büyük depremin, mega kentte nelere yol açabileceği ortadayken, İBB 2020 yılı için hazırlanan bütçe kitapçığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nın bütçesi 671 milyon 298 bin TL düşürüldü.

2019 yılında deprem için 1 milyar 19 milyon 921 bin TL’lik bütçe hazırlanmışken, 2020 bütçesinde bu rakam 347 milyon TL’ye indi. Sabah’ta yayınlanan habere göre, İBB tarafından yüzde 65 kesinti ile hazırlanan yeni deprem bütçesi sonrasında mega kent için hazırlanacak tedbirler için bütçenin yeterli olmadığı görüldü.