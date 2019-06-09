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"Önceliğim Giresunspor"

- Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- "Başka kulüplerden de teklifler alıyorum. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile bir kez daha görüşeceğim ve durum netleşecek"

09 Haziran 2019 Pazar 14:14
"Önceliğim Giresunspor"


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, başka kulüplerden de teklifler alıyorum. Önceliğim Giresunspor." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı ekiple opsiyonlu mukavelesi bulunduğunu belirterek, Giresunspor'da kalmasının tek şartının şampiyonluk hedefiyle bütçe hazırlanması ve kadro kurulması olduğunu ifade etti.

Bunun sağlanması halinde Giresunspor ile çalışmaya devam edeceğini aktaran Sözeri, "Başka kulüplerden de teklifler alıyorum. Önceliğim Giresunspor. Salı günü kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile bir kez daha görüşeceğim ve durum netleşecek." diye konuştu.

Erkan Sözeri, başka takımlarla da çalışması halinde şartının aynı olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Bu sezon eğer çalışırsam bütün takımlar için geçerli. Eğer şampiyonluğa oynanacaksa ben o takımda çalışırım. Gerekirse sezon başı takım çalıştırmayacağım. Bu ligin şartları da belli. Şampiyonluğa oynayacak takımın 20-25 milyon lira transfer bütçesi olmalı yeterli. Çok uçuk bütçelere gerek yok."


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:14
  1. Futbol
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